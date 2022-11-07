Зеленський вперше підтвердив, що ЧФ атакований українськими човнами-камікадзе

Варто розповісти й інші важливі подробиці

▶️ Атака на кораблі ЧФ 29 жовтня - не перша водна операція України з використанням човнів-камікадзе. Попередня відбулася в середині вересня і завершилася невдачею. Та причина - не в рівневі підготовки спецоперації, а в еклектичному рішенні одного американського мільярдера:

● 17 вересня 2022 року власник знаменитого бренду Starlink Ілон Маск пише дивний твіт (https://twitter.com/elonmusk/status/1570952805833379840?s=61&t=pRyW71SaKbuhVNqGMFM01A): «Starlink призначений лише для мирного використання». На той час уже добра половина українського війська давнісінько «присіла» на ці девайси, - від коригування вогню і до бойового злагодження, - тому ніхто з українських силовиків і оком не повів на меседж мільярдера. Ну мало що заможна людина надумала писати…

● 21 вересня цього ж року біля берегів Криму росіяни виявили декілька некерованих дронів-камікадзе. Один з них викинуло на беріг, інший «бовтався» в акваторії Чорного моря. Точнісінько такі самі, що були задіяні в атаці 29 жовтня.

● Твіт Маска (як виявилося пізніше) був попередженням, і коли українські дрони «пішли» на «братів» з ЧФ, у Криму «погасли» усі супутники Starlink… через які, власне, і здійснювалося управління катерами.

Схоже, що після того Дядько Сем провів з Ілоном виховну бесіду, і жовтнева операція пройшла успішно.

▶️ Що таке «морський човен-камікадзе»:

● Водним безпілотником може бути звичайний катер, який має двигун, систему наведення та бойову частину у вигляді вибухівки.

● Хоча Росія і звинуватила Британію в атаці 29 жовтня, експерти вказують, що Україна провела її за допомогою власних розробок: наша держава має необхідні технології для проектування відповідних морських апаратів та створює прототипи вже понад 5 років.

● У мережу навіть потрапило фото човна-дрона, ймовірно такого ж, що брав участь в атаці на севастопольську бухту. Такий дрон за потужністю як одна ракета HIMARS, має безшумні двигуни та зв'язок Starlink. Потопити великий корабель така штука не зможе, але вивести його з ладу на певний термін – легко.

● Офіційно подібні дрони для військових цілей розробляють лише декілька держав – США, Британія, Туреччина. Однак, про бойове застосування саме ударних дронів не заявляла жодна країна. Щобільше, держави неохоче визнають навіть сам факт існування таких девайсів.

✔️ Україна стала першою, хто використав морські ударні дрони для атаки на військові цілі в умовах війни. І цей досвід вивчатимуть всі держави світу.

П.С. Цей пост не про «зраду» Маска, а про крутизну українських спецслужб. А американський мільярдер, водночас з помилками, робить і чимало корисного для України. Сприймаймо його таким, яким він є.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/418

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