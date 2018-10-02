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Землетрясение и цунами в Индонезии: погибло больше 1200 человек

Землетрясение и цунами в Индонезии: погибло больше 1200 человекПо информации Геологической службы США, 28 сентября подземный толчок мощностью 7,5 балла произошёл 28 сентября на острове Сулавеси. Также в регионе наблюдались более слабые землетрясения, в 5-6 баллов.

Самый мощный удар поразил центральную часть Сулавеси, после этого на город Палу обрушилось цунами. Высота волн достигала шести метров. Разрушены жилые дома, отели, больницы, мосты и другие сооружения.

Как передаёт Reuters, на сегодняшний день известно о гибели больше 1200 человек, главным образом – в Палу. В Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий пока называют цифру в 1234. Есть опасения, что выжившие могли остаться под завалами домов.

Президент Индонезии Джоко Видодо сегодня приказал отправить в пострадавшие от стихии регионы дополнительные отряды спасателей, полиции и военных.

«Есть первоочередные задачи, за которые мы должны взяться, и первая из них — эвакуировать, найти и спасти жертв, которых ещё не нашли», — сказал Видодо.

По данным Би-би-си, ни один из детекторов цунами не сработал до того, как стихия ударила по Сулавеси. Как пояснили в Нацагентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий, 21 плавучий детектор, подключенный к глубоководным датчикам, повредили или украли.

«Предостережение о цунами всё-таки было отправлено — но, похоже, в нём существенно недооценили масштаб волн», — отмечает Би-би-си.

Как сообщают в Консульской службе МИД Украины, по данным на 10.00 2 октября сведений о погибших и пострадавших украинцах не было.

За інформацією МЗС Індонезії станом на 10:00 02.10.2018, українців немає серед загиблих та постраждалих внаслідок землетрусу і цунамі. Громадяни України, які перебувають в Індонезії і щодо яких зверталися їхні рідні, повідомили, що знаходяться в безпеці.

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 2 октября 2018 г.

Туристов, которые находятся в Индонезии, просят не ездить в пострадавшие районы.

Подземные толчки продолжаются. Несколько новых сегодня зафиксировали в регионе Сумба. Их мощность — от 5,6 то 6 баллов.

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины

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