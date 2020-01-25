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Землетрясение в Турции: погибших - уже 20, зарегистрировано почти 230 повторных подземных толчков

Землетрясение в Турции: погибших - уже 20, зарегистрировано почти 230 повторных подземных толчков

После землетрясения на востоке Турции, жертвами которого, по последним данным, стали 20 человек, зафиксировано свыше 220 афтершоков, сообщила пресс-служба МИД Казахстана со ссылкой турецкое управление по ЧС.

"Согласно информации Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), вслед за землетрясением зафиксированы 228 афтершоков силой от 2,7 до 5,4 балла", - говорится в сообщении.

В районе стихийного бедствия ведутся поисково-спасательные работы, добавили в пресс-службе.

Землетрясение магнитудой 6,8 балла произошло на востоке Турции 24 января в 20:55 по местному времени. Эпицентр находился в провинции Элязыг.

Согласно последним данным, в результате землетрясения погибли 20 человек, пострадали - 1015. Граждан Казахстана в числе пострадавших нет.

 

Агентство Телевидения Новости

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