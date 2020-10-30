Землетрясение в Турции: шестеро человек погибли, более 200 ранены

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о шести погибших и 202 раненых в результате землетрясения в районе Измира.

"Согласно полученной информации, погибли шесть человек, 202 получили травмы", - говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются еще в 12 зданиях города.

В связи с трагедией президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования Турции и Греции, пострадавшим от сильного землетрясения.

"Печальные новости о разрушительном землетрясении, которое обрушилось сегодня на Турцию и Грецию в Эгейском море. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот трагический момент Украина поддерживает дружественных греков и турок", - написал Зеленский на странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что 30 октября в 11.51 по Гринвичу в районах Борнова и Байраклы в городе Измир произошло мощное землетрясение.

Эпицентр землетрясения зафиксирован на глубине 16 км в Эгейском море.

В результате обрушения домов некоторые жители остались под завалами. Спасатели начали поисковые операции.

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