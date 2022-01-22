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Землетрус у Кривому Розі: дрижали шибки

Землетрус у Кривому Розі: дрижали шибки

У районі Кривого Рогу зафіксували землетрус магнітудою 3,3. Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

"Джерело землетрусу - на території Дніпропетровської області в районі м. Кривий Ріг, на глибині 5 км", - йдеться у повідомленні відомства.

Землетрус стався о 6:17.

Повідомляється, що за класифікацією цей землетрус відноситься до відчутних. Але відчувають його небагато людей і то лише ті, хто перебуває в приміщенні. На вулиці землетрус можна було відчути тільки в "сприятливих умовах".

"Коливання подібні зі струсом, утвореним легкою вантажівкою. Уважні спостерігачі помічають легкі коливання легких предметів, трохи сильніше - на верхніх поверхах", - додали у відомстві.

Землетрус у Кривому Розі: дрижали шибки

Реакція місцевих

Місцеві мешканці у соцмережах зранку обговорюють землетрус. Хтось його відчув, інші не помітили жодних змін.

Найбільше відчули підземні коливання у районах Ювілейний та Юність. Мешканці діляться своїми спостереженнями: у когось дзеленчав посуд, трусилися вікна і меблі в приватному будинку, зі стелі посипалася штукатурка.

"Спочатку вимкнулося-увімкнулося світло, слідом - дуже потужний поштовх. Я, сидячи на дивані, аж похитнулася, наче маршрутка на світлофорі рушила", - написала користувачка під ніком Олена Українська.

Водночас для інших мешканців районів міста, які знаходяться неподалік шахт, коливання і вибухи є буденним явищем. Таким чином добувають породу, пояснюють місцеві.

"Так у нашому місті, коли проводять вибухи на кар'єрах, і без землетрусу шибки дрижать. Особливо в центральних районах", - написала у фейсбук Світлана Корчук.

За інформацією центру спеціального контролю, на території Дніпропетровської області найпотужніші землетруси були у липні 2017 року та у червні 2013 року з магнітудами 4,1 та 4,5 відповідно.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

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