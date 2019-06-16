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Зеркаль про повернення моряків: маємо план, як змусити РФ виконати рішення морського трибуналу ООН

Зеркаль про повернення моряків: маємо план, як змусити РФ виконати рішення морського трибуналу ООН

25 червня 2019 року Росія має подати звіт про те, як вони виконали наказ Трибуналуstrong>

До 25 червня 2019 року РФ має прозвітувати про виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо звільнення українських моряків та кораблів, і Україна має план, як змусити РФ виконати це рішення. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" розповіла заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

"Ми працюємо над реалізацією саме наказу Міжнародного морського трибуналу щодо наших моряків. І я думаю, що в найближчому майбутньому ви побачите, як ми його будемо реалізовувати на майданчиках ООН", – наголосила Зеркаль.

Вона також зазначила, що МЗС скерувало звернення до Росії з питанням про те, коли Україна може забрати моряків і кораблі.

Зеркаль сказала: "Відповіді немає. 25 червня вони мають подати звіт про те, як вони виконали цей наказ, а далі у нас уже є план, як забезпечити подальший тиск для того, щоб вони виконали цей наказ. Але поки що я про це говорити не буду".

Як повідомляв 5.UA, 25 травня Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росію негайно звільнити три українські кораблі та 24 моряків, які були захоплені торік у листопаді. Трибунал визнав, що українські кораблі мали право на прохід Керченською протокою, а Росія діяла в межах правоохоронної, а не військової операції – як на тому наполягала сама РФ. Рішення трибуналу є обов'язковим до виконання.

Натомість Росія вкотре заявила, що у трибуналу немає юрисдикції розглядати відповідне питання. А напередодні Лефортовський суд Москви залишив під вартою до кінця липня останню вісімку військовополоненних моряків. Решті так звані запобіжні заходи продовжили ще раніше.

Источник: 5.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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