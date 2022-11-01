«Зернова угода» - про що розповіла російська пропаганда перед засіданням Радбезу ООН

Тема «зернової угоди» не сходить із порядку денного російських пропагандистських ЗМІ вже кілька днів після того, як з неї вийшла росія. Планують обговорювати цю тему і 31 жовтня на засіданні Ради Безпеки ООН. Скликала засідання сама росія, бо вже не вперше використовує Радбез, щоб поширювати дезінформацію про Україну.

● «Бойове зерно»

29 жовтня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів. Спочатку російське міністерство війни підтвердило пошкодження одного корабля. Пізніше стало відомо про ураження щонайменше трьох суден. Одразу після цього окупаційні ставленики у Криму заявили про «атаку безпілотників», а російські силовики – про вихід росії з зернової угоди через «напад на кораблі чорноморського флоту». За версією росіян, безпілотники по кораблях нібито запустили з цивільного судна в районі Одеси, яке використовувалося в рамках зернової угоди.

Ці заяви секретар РНБО Олексій Данілов назвав маячнею і повідомив, що «кораблі, які виходять з зерном, не мають ніякого відношення до процесів, які відбувалися в нашій країні, в окупованій її частині під назвою Крим». Вихід росії з так званого гуманітарного коридору, на думку Данілова, – це спроба шантажу України і світу перед зустріччю Великої двадцятки 15 листопада в Індонезії https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/30/7374196/

Володимир Зеленський також повідомив, що керівництво Росії більш зацікавлене у загостренні продовольчої кризи, ніж у виконанні підписаних документів: «Що світ почув? Що нібито хтось із зерновоза запускає дрони. Спочатку вони говорили про бойових птахів, потім про бойових комах, тепер бойове зерно, пшениця-вбивця, від якої тонуть російські адмірали. Що можна сказати? Хворі люди. Але ці хворі люди знову ставлять світ на межу жорсткої продовольчої кризи» https://t.me/V_Zelenskiy_official/3839

● Навіщо росії засідання Радбезу ООН?

Уже не вперше росія використовує засідання Ради безпеки ООН як майданчик для своєї пропаганди. Приміром, вона скликала Радбез щодо ситуації навколо Запорізької АЕС, яку сама ж і обстрілює, «непокоїлась» через поставки західної зброї Україні, а постпред росії в ООН Васілій Нєбєнзя розповідав про українські дрони, які переносять заражених інфекціями комарів. Представники ООН не знайшли доказів того, в чому росія звинувачує Україну і називали попередні ініційовані росією брифінги «колосальною тратою часу».

Напередодні засідання по «зерновій угоді» пролунали схожі заяви. Представник Албанії в ООН заявив, що росія своєю пропагандою відверто завантажує Раду безпеки непотрібною роботою. За словами дипломата, вже відбулося п’ять засідань, скликаних на запит росії, під час яких жодна з заяв ініціатора не виявилась правдивою. «Радбезу ООН нема чим зайнятися?» – це питання албанського дипломата можна назвати риторичним, адже 31 жовтня чергове засідання таки має відбутися.

● росія розірвала угоду з Україною?

Україна не підписувала з країною-агресоркою жодних угод. 22 липня у Стамбулі угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна підписали Україна, Туреччина та ООН. росія підписала дзеркальну угоду з Туреччиною та ООН. Термін дії угоди спливає у листопаді. Чим ближче до цієї дати, тим частіше росія погрожувала заблокувати угоду, перетворюючи українське зерно на власний інструмент шантажу. Натомість українська сторона не зупинила гуманітарний коридор, навіть попри російську атаку на одеський порт на наступний день після підписання «зернових угод» і постійні масовані обстріли енергетичної інфраструктури.

● Чи виконувались умови угоди?

За версією росії, Україна не виконувала умови угоди, бо нібито більшість вивезеного зерна припала на ЄС, Велику Британію та інші заможні країни, а нужденним Ефіопії, Сомалі, Судану дісталося лише 3%.

За інформацією Мінінфраструктури, з моменту виходу першого судна вдалося експортувати більше 9 мільйонів тонн продовольства, з них більше 5 мільйонів тонн – до країн Африки та Азії. В рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН до країн, що перебувають на межі голоду, було відправлено 190 тисяч тонн української пшениці https://mtu.gov.ua/news/33812.html

Навіть попри демарш країни-агресорки 31 жовтня з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли 12 кораблів з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка знаходиться на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН https://mtu.gov.ua/news/33814.html

● Хто замінить українське зерно на світовому ринку?

Після виходу з угоди, окупанти охоче дають відповідь на це питання. Голова Мінсільгоспу Дмитро Патрушев вже заявив, що рф готова повністю замістити українське зерно та здійснювати постачання за прийнятними цінами всім зацікавленим країнам. От тільки зерно, яке росія готова постачати іншим, швидше за усе, викрадене з тимчасово окупованих українських територій. Дані про спустошені зерносховища надходили з окупованих Херсонщини, Запорізької, Луганської та Донецької областей ще з весни. Окупанти також прицільно знищують елеватори і продуктові склади та крадуть техніку у фермерів. За підрахунками експертів, до кінця 2022 року росія може незаконно вивезти з тимчасово окупованих територій України загалом близько 1,8 мільйона тонн зерна.

● Що буде з цінами?

На думку російських пропагандистів, чекати підвищення цін на «батони з макаронами» не варто. Втім на міжнародних біржах світові ф’ючерси на зерно вже подорожчали. 31 жовтня ціна на пшеницю на біржі у Чикаго підскочила на 7,7% до 8,9325 доларів США за бушель, у Сингапурі – на 5,9% https://www.pravda.com.ua/news/2022/10/31/7374217/

Джерело: https://www.facebook.com/behindtheukrainenews

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