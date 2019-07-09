Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:07
Просмотров: 60

З’явилося відео сутички в ізоляторі, через яку щодо активіста Балуха відкрили другу кримінальну справу

З’явилося відео сутички в ізоляторі, через яку щодо активіста Балуха відкрили другу кримінальну справу

У розпорядженні проекту Радіо Свобода Крим Реалії з’явилось відео з камер спостереження в Роздольненському ізоляторі тимчасового тримання, на якому зафіксовано момент сутички між українським активістом Володимиром Балухом і колишнім начальником ізолятора Валерієм Ткаченком. Після цього інциденту Ткаченко заявив, що Балух його нібито побив, через що стосовно кримчанина відкрили другу кримінальну справу.

Відео з камер спостереження було долучено до матеріалів справи Балуха, його демонстрували на суді торік. Тоді сторона Ткаченка підтвердила, що він є на відео.

«Там абсолютно очевидно проглядається удар з боку Ткаченка в спину Балуху. Після чого у Балуха виникла природна нормальна реакція: коли тебе б’ють ззаду, у тебе просто спрацьовує рефлекс. І він (Балух – ред.) махнув рукою», – заявила адвокат Балуха Ольга Дінзе.

Публічної реакції Валерія Ткаченка щодо висловлювань адвоката Балуха немає.

Другу кримінальну справу проти Володимира Балуха порушили в серпні 2017 року за звинуваченням колишнього керівника ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух напав на нього під час ранкового обходу. Балух свідчив в суді, що це начальник ІТТ кілька разів ударив його в присутності інших співробітників. Але українець був визнаний винним і за цим епізодом.

Підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (понад 4 тисячі 100 гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: крым

Читайте ещё:

«Полное уважение суверенитета»: ОБСЕ отклонила важную поправку РФ о Крыме
08.07.2019 09:40    303
В ЮНЕСКО не дозволили російській делегації видати Херсонес за пам'ятку РФ
07.07.2019 06:32    161
Теперь заживем: оккупанты посчитали «убытки» от пребывания Крыма в составе Украины
30.06.2019 08:26    294
Признание ПАСЕ Крыма российским - вопрос уже решаемый?
28.06.2019 10:18    369
Захоплені українські кораблі зникли з порту Керчі
26.06.2019 06:51    174
Жители оккупированного Крыма массово едут за украинским «безвизом»
25.06.2019 11:06    298
Оккупированный Крым утопает в горах мусора (ФОТО)
25.06.2019 08:47    370
Россия превратила "вышки Бойко" в Черном море на военные объекты
24.06.2019 10:10    309
Разобрать к чертовой матери: в Крыму паникуют из-за моста Путина
20.06.2019 09:12    1094
Российский суд вынес приговоры первой симферопольской группе по делу Хизб ут-Тахрир: от 12 до 17 лет тюрьмы
19.06.2019 09:55    170
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 