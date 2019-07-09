З’явилося відео сутички в ізоляторі, через яку щодо активіста Балуха відкрили другу кримінальну справу

У розпорядженні проекту Радіо Свобода Крим Реалії з’явилось відео з камер спостереження в Роздольненському ізоляторі тимчасового тримання, на якому зафіксовано момент сутички між українським активістом Володимиром Балухом і колишнім начальником ізолятора Валерієм Ткаченком. Після цього інциденту Ткаченко заявив, що Балух його нібито побив, через що стосовно кримчанина відкрили другу кримінальну справу.

Відео з камер спостереження було долучено до матеріалів справи Балуха, його демонстрували на суді торік. Тоді сторона Ткаченка підтвердила, що він є на відео.

«Там абсолютно очевидно проглядається удар з боку Ткаченка в спину Балуху. Після чого у Балуха виникла природна нормальна реакція: коли тебе б’ють ззаду, у тебе просто спрацьовує рефлекс. І він (Балух – ред.) махнув рукою», – заявила адвокат Балуха Ольга Дінзе.

Публічної реакції Валерія Ткаченка щодо висловлювань адвоката Балуха немає.

Другу кримінальну справу проти Володимира Балуха порушили в серпні 2017 року за звинуваченням колишнього керівника ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка, який стверджував, що Балух напав на нього під час ранкового обходу. Балух свідчив в суді, що це начальник ІТТ кілька разів ударив його в присутності інших співробітників. Але українець був визнаний винним і за цим епізодом.

Підконтрольний Кремлю суд у Криму засудив Балуха до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (понад 4 тисячі 100 гривень) за сукупністю двох кримінальних справ.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою відверту проукраїнську позицію. Він, зокрема, мав прапор України на щоглі на подвір’ї свого будинку, а на стіні табличку «вулиця Героїв Небесної сотні».

Правозахисний центр «Меморіал» у Росії визнав Володимира Балуха політичним в’язнем.

Источник: radiosvoboda.org

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