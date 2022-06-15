Зима в Мариуполе будет страшной: оккупанты не собираются восстанавливать город

Российские оккупанты признали, что восстановление разрушенного ими Мариуполя будет очень продолжительным и проблематичным. Поэтому ближайшая зима в том, что осталось от города, будет очень тяжелой.

Об этом пишет советник мэра Петр Андрющенко, передает Оbozrevatel.

Для понимания ситуации с точки зрения российских оккупантов, он приводит текст «аналитической записки», обнародованной в российских СМИ.

«Вчера мы выпустили небольшой ролик о состоянии Мариуполя: начат разбор завалов, восстанавливаются водопровод и электроснабжение, разрабатываются планы по восстановлению города. Восстановление Мариуполя должно происходить с привлечением финансирования из Санкт-Петербурга под руководством питерских чиновников и с привлечением питерских строительных компаний.

Как на практике, зная русские реалии, будет выглядеть этот процесс?

— должен быть подготовлен и утвержден инвестиционный проект, в котором согласовываются целевые показатели и источники финансирования работ;

— должны быть выполнены проектно-сметные работы и согласована итоговая смета проекта;

— должен быть проведен тендер для выбора подрядчика для выполнения работ.

В зависимости от типа объекта и вида финансирования варианты развития событий могут различаться.

Несмотря на утвержденные планы, сейчас в Мариуполе массово не заводят строительные отряды и технику, а массовых поставок стройматериалов не видно.

Сейчас объемы строительной помощи выглядят так:

— строительные материалы поставляются, но в каком-то анекдотичном объеме: 1000 рулонов рубероида и 1000 метров труб с марта месяца на всю «ДНР»;

— под строительный городок «властью» «ДНР» выделена площадка на примыкающей к порту территории, силами волонтеров она расчищается от мусора (строители отсутствуют);

– из Петербурга на помощь Мариуполю прибыли сотрудники городского водоканала (бюджетная организация).

Проблема заключается в том, что крупные строительные организации, без которых восстановление города невозможно, в Мариуполь пока не заходили. И без договорных отношений с государством – не зайдут. И судя по всему, правовая база для финансирования восстановления Донбасса в российской Федерации отсутствует.

При таком подходе – эффективном в мирное время, но неприемлемом в военное – жителей Мариуполя ждет тяжелая зима. В настоящее время назрела необходимость временного изменения принятых подходов в бюджетировании строительства. Иначе не только Мариуполь, но и другие города столкнутся с опустошительными последствиями зимы. Проблема не в ресурсах – они есть», – приводит Андрющенко слова российских «аналитиков».

Советник украинского мэра Мариуполя советует всем ехать из города как можно быстрее – через россию в цивилизованные страны и на родину, потому что в Мариуполе при оккупантах не будет ничего.

Источник: sprotyv.info

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