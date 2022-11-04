"Зимой приказано молчать"

Источники из информационно-пропагандистских кругов РФ сообщают, что "пропаганде приказано заткнуться, говоря о спецоперации" (войне), "особенно в зимний период".

Так, российские информационные кураторы требуют говорить "Мы победим", но советуют молчать по поводу любых уточнений критериев победы.

Так, например, из "победного плана частых упоминаний" был исключен Херсон, который в дальнейшем станет упоминаться существенно реже. Также вытеснены из "желательных упоминаний" территории лисичанской дуги.

К тому же будет снижаться количество упоминаний беспилотников, чья результативность существенно снизилась.

Основные "зимние тезисы" сводятся к "украинцы и европейцы замёрзнут без нашего газа", "а вы гляньте, как все подорожало в Европе", "мы можем уничтожить всю украинскую критическую инфраструктуру".

То есть война (по заветам "генерала Апокалипсиса", плохо умеющего читать длинные слова с экрана) перешла из территориальной в террористическую. Россия будет действовать исключительно в плоскости абсолютного террора, при этом слабо заходя на "военное поле", в котором существенных успехов в ближайшие месяцы быть не может.

Недовольные военные круги россиян, разводя руками, спрашивают, как Москва умудрилась "прое*ать время, когда Киев не мог отбиться от "Гераней" (это они так "шахидов" именуют). Россия могла в некоторых направлениях отправлять "шахиды" на военные объекты, но тратила их по какой-то причине исключительно на гражданские цели и критическую инфраструктуру, в результате чего итоговый военный эффект от "шахидов" достаточно спорный.

Но Россия потратила время, пока западные коллеги совместно с украинским руководством разрабывали не очень хитрую, но монструозно эффективную методику борьбы с "неконтролируемыми железяками". В итоге сейчас сбивают около 90% "мопедов" с учётом комбинированных атак.

То есть "шахиды" военную роль не сыграли, но осуществили важный разворот в военных поставках - Украине поставляют партии ПВО, попутно обучая крупные группы военнослужащих использованию передовых систем ПВО различных государств. Эти поставки будут "введены в тень" и переведены в Украину после того, как украинцы пройдут полный курс обучения.

Что, где, когда и как - пока без подробностей. Увидим уже зимой, как раз к тому моменту, когда россияне планируют получить ещё одни "иранские игрушки" в виде ракет.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7584

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