Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:04
Просмотров: 132

"Зимой приказано молчать"

Зимой приказано молчать

Источники из информационно-пропагандистских кругов РФ сообщают, что "пропаганде приказано заткнуться, говоря о спецоперации" (войне), "особенно в зимний период".

Так, российские информационные кураторы требуют говорить "Мы победим", но советуют молчать по поводу любых уточнений критериев победы.

Так, например, из "победного плана частых упоминаний" был исключен Херсон, который в дальнейшем станет упоминаться существенно реже. Также вытеснены из "желательных упоминаний" территории лисичанской дуги.

К тому же будет снижаться количество упоминаний беспилотников, чья результативность существенно снизилась.

Основные "зимние тезисы" сводятся к "украинцы и европейцы замёрзнут без нашего газа", "а вы гляньте, как все подорожало в Европе", "мы можем уничтожить всю украинскую критическую инфраструктуру".

То есть война (по заветам "генерала Апокалипсиса", плохо умеющего читать длинные слова с экрана) перешла из территориальной в террористическую. Россия будет действовать исключительно в плоскости абсолютного террора, при этом слабо заходя на "военное поле", в котором существенных успехов в ближайшие месяцы быть не может.

Недовольные военные круги россиян, разводя руками, спрашивают, как Москва умудрилась "прое*ать время, когда Киев не мог отбиться от "Гераней" (это они так "шахидов" именуют). Россия могла в некоторых направлениях отправлять "шахиды" на военные объекты, но тратила их по какой-то причине исключительно на гражданские цели и критическую инфраструктуру, в результате чего итоговый военный эффект от "шахидов" достаточно спорный.

Но Россия потратила время, пока западные коллеги совместно с украинским руководством разрабывали не очень хитрую, но монструозно эффективную методику борьбы с "неконтролируемыми железяками". В итоге сейчас сбивают около 90% "мопедов" с учётом комбинированных атак.

То есть "шахиды" военную роль не сыграли, но осуществили важный разворот в военных поставках - Украине поставляют партии ПВО, попутно обучая крупные группы военнослужащих использованию передовых систем ПВО различных государств. Эти поставки будут "введены в тень" и переведены в Украину после того, как украинцы пройдут полный курс обучения.

Что, где, когда и как - пока без подробностей. Увидим уже зимой, как раз к тому моменту, когда россияне планируют получить ещё одни "иранские игрушки" в виде ракет.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7584

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Повелитель негатива
Сегодня 10:50    77
Швейцарія не дозволила Німеччині передати Україні боєприпаси для "Гепардів", — Der Spiegel
Сегодня 09:52    100
Укріплення рашистів в Каховці. Жодного з них на позиціях не видно. І навряд чи їх тут побачать
Сегодня 09:20    118
Велика Британія з 5 грудня запровадить заборону на надання послуг з транспортування російської нафти
Сегодня 09:09    91
Военнослужащие рф снимают со своих погибших обувь — «живым нужнее»
Сегодня 08:58    124
Аналитика ISW, 3 ноября
Сегодня 08:54    109
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 04.11 орієнтовно
Сегодня 08:51    105
Які крупи можна зберігати роками
Сегодня 08:36    140
Українські журналісти просять світ покарати російських пропагандистів: заява
Сегодня 08:25    121
Жителі Бєлгородської області почали масово тікати до інших регіонів
Сегодня 08:14    174
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 