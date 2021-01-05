Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:56
Просмотров: 87

"Злита" розмова Трампа: вимагав знайти йому голоси для перемоги і погрожував наслідками відмови

Злита розмова Трампа: вимагав знайти йому голоси для перемоги і погрожував наслідками відмови

Президент США Дональд Трамп вимагав від державного секретаря штату Джорджія перерахувати голоси виборців на його користь.

Про це свідчить запис їхньої телефонної розмови, який опинився в розпорядженні видання The Washington Post.

"Я просто хочу знайти 11 780 голосів", - каже Трамп Бреду Раффенспергеру, держсекретарю Джорджії і представнику Республіканської партії.

Раффенспергер на це відповідає, що результати підрахунку голосів є правильними.

На оприлюдненому записі чути, як Трамп то вмовляє, то чинить тиск на представника штату.

Він наполягає, що виграв вибори в Джорджії і переконує Раффенспергера в тому, що "немає нічого поганого в тому, щоб сказати, що ви перерахували".

На це Раффенспергер відповідає: "Проблема, пане президенте, в тому, що дані, які ви маєте, хибні".

Після цього Трамп погрожує чиновнику можливими юридичними наслідками відмови від перерахунку голосів.

"Ви знаєте, що вони зробили, і не повідомляєте про це. Це кримінальний злочин. Ви не можете цього допустити. Це великий ризик для вас і для Райяна, вашого адвоката", - каже Трамп.

Далі він вимагає додатково дорахувати йому 11 780 голосів, що дало б йому загалом 2 473 634 голоси виборців штату - на один більше, ніж у Байдена.

Офіційні підсумки виборів свідчать, що переможцем виборів у Джорджії став Джо Байден - це допомогло йому отримати й загальну перемогу на виборах у США.

Байден отримав 306 голосів виборників, тоді як Трамп - 232 голоси.

Чинний президент відмовляється визнавати поразку і вже близько двох місяців переконує, що результати голосування сфальсифіковані.

Втім, американські суди відхилили вже близько 60 позовів про оскарження результатів виборів.

Очікується, що 6 січня Конгрес США офіційно затвердить результати виборів.

20 січня має відбутися інавгурація Джо Байдена.

Источник: bbc.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

США хочуть прискорити вакцинацію за рахунок зменшення дози
Сегодня 08:06    104
Tesla выпустила 500 тысяч электромобилей и выполнила план на 2020 год
04.01.2021 08:23    168
Берегова охорона США призупинила пошуки зниклого судна з 20 людьми
03.01.2021 10:02    198
Корпорация Microsoft сообщила, что хакеры получили доступ к ее внутренним репозитория
03.01.2021 08:57    155
Конгрес США ухвалив оборонний бюджет попри вето Трампа. Чому це важливо для України
03.01.2021 07:15    161
Кернес не принял присягу, выборы назначает горизбирком – экс-заместитель главы ЦИК
03.01.2021 06:53    726
НАЗК встановило численні порушення у звіті партії одного з кандидатів у мери Києва
31.12.2020 09:31    144
США будут продвигать демократию в России, а ЦРУ искать деньги банды Путина
30.12.2020 07:32    195
Оборудование для 5G: США компенсируют разницу в цене, если Украина откажется от Huawei
29.12.2020 10:20    308
"Руйнівні наслідки": Байден закликає Трампа підписати пакет допомоги
28.12.2020 10:00    205
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 