"Злита" розмова Трампа: вимагав знайти йому голоси для перемоги і погрожував наслідками відмови

Президент США Дональд Трамп вимагав від державного секретаря штату Джорджія перерахувати голоси виборців на його користь.

Про це свідчить запис їхньої телефонної розмови, який опинився в розпорядженні видання The Washington Post.

"Я просто хочу знайти 11 780 голосів", - каже Трамп Бреду Раффенспергеру, держсекретарю Джорджії і представнику Республіканської партії.

Раффенспергер на це відповідає, що результати підрахунку голосів є правильними.

На оприлюдненому записі чути, як Трамп то вмовляє, то чинить тиск на представника штату.

Він наполягає, що виграв вибори в Джорджії і переконує Раффенспергера в тому, що "немає нічого поганого в тому, щоб сказати, що ви перерахували".

На це Раффенспергер відповідає: "Проблема, пане президенте, в тому, що дані, які ви маєте, хибні".

Після цього Трамп погрожує чиновнику можливими юридичними наслідками відмови від перерахунку голосів.

"Ви знаєте, що вони зробили, і не повідомляєте про це. Це кримінальний злочин. Ви не можете цього допустити. Це великий ризик для вас і для Райяна, вашого адвоката", - каже Трамп.

Далі він вимагає додатково дорахувати йому 11 780 голосів, що дало б йому загалом 2 473 634 голоси виборців штату - на один більше, ніж у Байдена.

Офіційні підсумки виборів свідчать, що переможцем виборів у Джорджії став Джо Байден - це допомогло йому отримати й загальну перемогу на виборах у США.

Байден отримав 306 голосів виборників, тоді як Трамп - 232 голоси.

Чинний президент відмовляється визнавати поразку і вже близько двох місяців переконує, що результати голосування сфальсифіковані.

Втім, американські суди відхилили вже близько 60 позовів про оскарження результатів виборів.

Очікується, що 6 січня Конгрес США офіційно затвердить результати виборів.

20 січня має відбутися інавгурація Джо Байдена.

Источник: bbc.com

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