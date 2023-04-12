Злив «секретних документів Пентагону» могла організувати дитина – AP

Витік секретних американських документів, що стосуються, зокрема, даних про українську армію, міг статися через дії дитини.

Про це у вівторок, 11 квітня, повідомило видання AP.

За інформацією журналістів, багато документів, що з'явилися в мережі, спочатку були опубліковані на маловідомому каналі в Discord, який був створений підлітками для обговорення вторгнення рф в Україну.

Видання зв'язалося з користувачем, який стверджує, що був одним з учасників цього каналу. Він відмовився назвати своє ім'я, посилаючись на побоювання за особисту безпеку.

За словами співрозмовника, секретні дані зливав учасник каналу під псевдонімом «Лукка» (Lucca). Спочатку він передруковував дані по пам'яті, але потім почав розміщувати і зображення.

«Лукка – це просто дитина. Він постійно публікував інформацію, щоб обговорювати це з іншими людьми», – розповів користувач Discord.

Він також висловив думку, що особа, яка публікувала ці документи, могла піти на таке для того, щоб «справити враження на людей».

Джерело: slovoidilo.ua

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