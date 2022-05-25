Злочини росії проти України (ІНФОГРАФІКА)

росіяни кажуть, що б'ють лише по військових об'єктах. Кажуть, що не мародерять. Кажуть, що звірства в Бучі - це український фейк. Але насправді росіяни це брехуни та злочинці. За 3 місяці війни вони вчинили стільки злочинів, що за них мають відповідати не лише виконавці, а й керівництво росії, бо зрозуміло, що саме так вони і задумували.

За весь час гібридної війни, від 2014 року до 24 лютого 2022, загинуло менше цивільних, ніж від початку повномасштабного вторгнення.

І ці дані не враховують загиблих з окупованих територій, в тому числі з Маріуполя, бо надійні дані отримати звідти неможливо. Можна припустити, що за 3 місяці ми вже маємо 25 000+ загиблих мирних мешканців загалом.

Русский мир:

2 275 ракет

3 000 авіаударів

Більшість постраждалої інфраструктури - цивільна.

Більшість загиблих - цивільні.

Майже 15 млн українців були змушені покинути свій дій у пошуках більш безпечного місця. 6,6 млн вирішили шукати безпечне місце за межами України, Але вже 2,2 млн українців повернулись додому: це ті, що виїхали як до вторгнення так і після.

1,5 млн українців покинули країну не по своїй волі - їх депортували на росію. З них аж 240 тис. - діти.

Примусове вивезення дітей - геноцид.

Источник: https://t.me/uawarinfographics/603

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