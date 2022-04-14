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14.04.2022 17:36
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Злочів знову під обстрілами, є поранені

Злочів знову під обстрілами, є поранені

Російські війська обстріляли Золочівську громаду з вертольотів — двоє дітей поранені

«До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку, це село нашої громади практично на кордоні з РФ. Там 8 пошкоджених і 4 повністю зруйнованих будинки», — повідомив голова громади Віктор Коваленко.

«Після цього почали обстрілювати сусідню Олександрівку. Залетіли туди два російських вертольоти й почали гатити. Поранені двоє дітей — школярі 9 і 11 років. Поранення у шию, у стегно. Відправили у лікарню».

Агентство Телевидения Новости

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