Злочів знову під обстрілами, є поранені

Російські війська обстріляли Золочівську громаду з вертольотів — двоє дітей поранені

«До обіду сьогодні дуже сильно обстріляли Золочів. Є зруйновані приватні будинки, підприємства. Потім обстріляли Одноробівку, це село нашої громади практично на кордоні з РФ. Там 8 пошкоджених і 4 повністю зруйнованих будинки», — повідомив голова громади Віктор Коваленко.

«Після цього почали обстрілювати сусідню Олександрівку. Залетіли туди два російських вертольоти й почали гатити. Поранені двоє дітей — школярі 9 і 11 років. Поранення у шию, у стегно. Відправили у лікарню».

Агентство Телевидения Новости