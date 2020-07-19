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Зловживання в ОАСК: нові епізоди - НАБУ

Зловживання в ОАСК: нові епізоди - НАБУ

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва (далі — ОАСК), його заступнику та ще п’ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України. Триває процес вручення підозр ще чотирьом особам.

Як з’ясувало слідство, зазначені особи, загалом 12, діяли у межах злочинної організації на чолі з головою ОАСК, яка мала на меті захоплення державної влади шляхом встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.

За версією слідства, фактично зазначена організація ухвалювала замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних еліт та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних, надуманих, адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи фізичних осіб до свого ж суду з подальшим «надшвидким» їх розглядом та з наперед визначеним результатом.

В липні 2019 року працівники Національного бюро, Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України (далі — УСР ГПУ), Служби безпеки України здійснили обшуки у приміщеннях ОАСК та Суворовського районного суду м. Одеси. Як наслідок, повідомили про підозру голові ОАСК і ще трьом суддям. Нагадуємо, тоді служителям Феміди інкримінували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втручання у діяльність судових органів для створення штучних перешкод у роботі ВККС. Наразі розслідування вказаного епізоду завершено, триває ознайомлення підозрюваних із матеріалами.

Троє з притягнутих до відповідальності вже вдруге отримують підозри у вчиненні незаконних дій. Йдеться, з-поміж іншого, про голову ОАСК, його заступника та суддю цього ж суду.

Зважаючи на виключну суспільну значимість кримінального провадження, НАБУ оприлюднює розсекречені матеріали слідчих дій, що розкривають деталі злочину.

Застереження. Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Источник: nabu.gov.ua

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