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ЗМІ: США відігнали російських військових від родовища в Сирії

ЗМІ: США відігнали російських військових від родовища в Сирії

Американські військові, дислоковані в районах Сирії, підконтрольних курдським силам YPG, запобігли спробі російських військових пройти до нафтового родовища "Джул Аги" в районі Румейлан на північному сході провінції Хасеке.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Anadolu.

За інформацією місцевих джерел, американці перегородили шлях російським військовим, які проводили рейд поблизу міста Румейлан.

Виїхавши з населеного пункту Амуда, російські військові не змогли пройти в район родовища "Джул Аги", оскільки їм перегородили шлях американці. У підсумку вони були змушені припинити рейд і повернутися в пункт базування.

Відзначимо, що в сирійському районі Румейлан розташована військово-повітряна база ВС США.

Кілька днів тому підтримувані американцями YPG також перегороджували шлях російським військовим, які намагалися створити блокпост поблизу одного з нафтових родовищ в Румейлані.

Шлях російському конвою перегородили в районі населеного пункту Камишли. У результаті російські військові змінили маршрут і попрямували в район аеропорту міста Камишли, підконтрольного режиму Башара Асада.

Після початку турецької операції "Джерело миру" США залишили низку військових баз в Сирії і перебазували військових до нафтових родовищ.

На сьогодні американські війська дислоковані на 11 військових базах і пунктах Сирії в провінціях Хасеке, Ракка і Дейр-ез-Зор.

Источник: pravda.com.ua

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Темы: война, сирия

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