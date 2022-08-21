Змінюється час комендантської години
Відтепер із 22 серпня 2022 року комендантська година триватиме з 19.00 годин до 7.00 годин наступного дня.
А протягом Дня Незалежності комендантська година триватиме із 19:00 23 серпня до 07:00 25 серпня. Просимо з розумінням поставитися до таких заходів та підготуватися до перебування вдома та укриттях – це наша безпека.
У цей час заборонено перебувати у громадських місцях, пересуватися вулицями пішки чи транспортом. Перебувайте вдома та не ігноруйте тривогу!
День Незалежності – це про наше ДНК. Це те, що ми захищали, захищаємо й буде защихати. Не дамо ворогу шансів на жодні провокації. Тому у свято нашої незалежності будемо максимально пильними.
Джерело: https://t.me/hueviykharkov/75290