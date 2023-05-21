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Зміщують акценти з війни на політику: Маляр назвала мету вкидів РФ про вибори в Україні

Зміщують акценти з війни на політику: Маляр назвала мету вкидів РФ про вибори в Україні

"Чим складніше їм на фронті з нами воювати, тим більше вони вкидають інформацію про наші майбутні вибори, про ймовірних кандидатів у президенти, про політичні амбіції та комбінації. Їхню роботу легко побачити під час загострень на фронті. Ось як зараз. Ситуація досить складна – не тільки у нас, а й у них. Тому настав час вкинути нам дискусію про президентські вибори і поговорити про політичні перспективи", – зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр

Джерело: https://t.me/vekha/65561

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