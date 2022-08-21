Знаете, что летало над Крымом и вызвало переполох у русни?
Здоровенные гражданские дроны-игрушки с Алиэкспересс, с размахом крыла в несколько метров, с гражданскими каналами связи.
Сбивали их из С-300, Панцирей, Торов, различными РЭБами. Даже из калашей. Выпустили добра на миллионы долларов.
Русская пропаганда очень много рассказывала про невероятно защищённый Крым, про то как русские ПВО могут сбить всё от нанокоптеров и стелсов до межконтинентальных баллистических ракет, про то как русские РЭБ выключают всё вражеское на расстоянии в сотни километров.
Российская реальность стреляет пушками по воробьям, которые нарезают круги в небе города «русской военной славы.»
Помню, как при СССР из всех утюгов кричали, что москва в плане ПВО неприступна, как библейская девственница. Потом на Красную площадь буднично приземлился шалунишка Матиас Руст.
Это была доразведка. Провокация. Чистейшей воды троллинг. Камни с неба будут позже.
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ХАРЬКОВ: Эй, Крым, ты спишь?
КРЫМ: Ты что, издеваешься? Я в подвале сижу! Как можно спать в подвале?
ХАРЬКОВ: Да нормально можно спать, через недельку привыкнешь.
КРЫМ: Как недельку?! Это что, не закончится завтра?!
ХАРЬКОВ: Ты че, все только начинается.
НИКОЛАЕВ: Эй, Крым, ты спишь?
КРЫМ: Спать?! Под такой грохот?!
НИКОЛАЕВ: Разве это грохот? Ерунда. Это еще не камни с неба.
КРЫМ: Я не хочу камни!
НИКОЛАЕВ: То хочешь, то не хочешь, не поймешь тебя...
ОДЕССА: Эй, Крым!
КРЫМ: Да не сплю я, не сплю!
ОДЕССА: Та я ж бачу! Такой фейерверк у тебя, что мама не горюй.
КРЫМ: Ты что, в бинокль на меня смотришь?
ОДЕССА: В бинокли, милый, сейчас только отсталые фраера смотрят. Я ж на тебя, красавчик, через спутник смотрю!
КРЫМ: Издеваешься?
КИЕВ: Да мы всі на тебе дивимось! Запоріжжя поп-корн приготувало. Хмельницький за пивом побіг. Така вечірка гарна. Що святкуємо?
КРЫМ: Смотрите? Нет, чтобы помочь!
ПОЛТАВА: Так ми ж допомогаємо! Звільняємо тебе!
ЧЕРНИГОВ: Всім привіт!
КРЫМ: Я не сплю!
ЧЕРНИГОВ: Та я ж бачу! Супутник, такі, дуже зручна річ. Гарний салют!
КРЫМ: (в истерике) Я в подвале! У меня полный пиз.ец! А вы говорите, что это салют?! Что я, по вашему, праздную?!
ВСЕ: Возвращение! Ты, Крым, празднуешь возвращение домой!
©Ірина Подгурська