Знаете, что летало над Крымом и вызвало переполох у русни?

Здоровенные гражданские дроны-игрушки с Алиэкспересс, с размахом крыла в несколько метров, с гражданскими каналами связи.

Сбивали их из С-300, Панцирей, Торов, различными РЭБами. Даже из калашей. Выпустили добра на миллионы долларов.

Русская пропаганда очень много рассказывала про невероятно защищённый Крым, про то как русские ПВО могут сбить всё от нанокоптеров и стелсов до межконтинентальных баллистических ракет, про то как русские РЭБ выключают всё вражеское на расстоянии в сотни километров.

Российская реальность стреляет пушками по воробьям, которые нарезают круги в небе города «русской военной славы.»

Помню, как при СССР из всех утюгов кричали, что москва в плане ПВО неприступна, как библейская девственница. Потом на Красную площадь буднично приземлился шалунишка Матиас Руст.

Это была доразведка. Провокация. Чистейшей воды троллинг. Камни с неба будут позже.

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ХАРЬКОВ: Эй, Крым, ты спишь?

КРЫМ: Ты что, издеваешься? Я в подвале сижу! Как можно спать в подвале?

ХАРЬКОВ: Да нормально можно спать, через недельку привыкнешь.

КРЫМ: Как недельку?! Это что, не закончится завтра?!

ХАРЬКОВ: Ты че, все только начинается.

НИКОЛАЕВ: Эй, Крым, ты спишь?

КРЫМ: Спать?! Под такой грохот?!

НИКОЛАЕВ: Разве это грохот? Ерунда. Это еще не камни с неба.

КРЫМ: Я не хочу камни!

НИКОЛАЕВ: То хочешь, то не хочешь, не поймешь тебя...

ОДЕССА: Эй, Крым!

КРЫМ: Да не сплю я, не сплю!

ОДЕССА: Та я ж бачу! Такой фейерверк у тебя, что мама не горюй.

КРЫМ: Ты что, в бинокль на меня смотришь?

ОДЕССА: В бинокли, милый, сейчас только отсталые фраера смотрят. Я ж на тебя, красавчик, через спутник смотрю!

КРЫМ: Издеваешься?

КИЕВ: Да мы всі на тебе дивимось! Запоріжжя поп-корн приготувало. Хмельницький за пивом побіг. Така вечірка гарна. Що святкуємо?

КРЫМ: Смотрите? Нет, чтобы помочь!

ПОЛТАВА: Так ми ж допомогаємо! Звільняємо тебе!

ЧЕРНИГОВ: Всім привіт!

КРЫМ: Я не сплю!

ЧЕРНИГОВ: Та я ж бачу! Супутник, такі, дуже зручна річ. Гарний салют!

КРЫМ: (в истерике) Я в подвале! У меня полный пиз.ец! А вы говорите, что это салют?! Что я, по вашему, праздную?!

ВСЕ: Возвращение! Ты, Крым, празднуешь возвращение домой!

©Ірина Подгурська

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