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Знаете ли вы, что российские лётчики фронтовой авиации, сейчас получают сдельно, за каждый вылет?

Знаете ли вы, что российские лётчики фронтовой авиации, сейчас получают сдельно, за каждый вылет?

И в отличие от наземников, им эти деньги реально выплачивают, а не только обещают.

Так вот те самые лётчики и су-24, которые были денацифицированы позавчера в Крыму, их всех пару недель назад перебросили с севера. До того они бомбили Донбасс.

Причём переброска на николаевское направление была делом строго добровольным, для того чтобы перебросили, надо было написать специальный рапорт, и выразить в нем такое желание.

Написали рапорты все, потому что бабло за каждый вылет, это вам не хрен собачий.

Ну это пока живой. А мёртвые денег не имут.

Джерело: https://t.me/shipilovnews/816

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