ЗНАЙ ИСТОРИЮ. Без срока давности: Депортация карачаевского народа

Сталин давно планировал решить проблему непокорных кавказских народов, никогда по сути не признававших советской власти. Война предоставила удобный повод для этого. А десятки, сотни тысяч погибших при переселении никого не волновали, равно как и чувства горцев, которых изгоняли с земли, где их предки жили на протяжении многих веков.

Первоначально депортация карачаевцев, чеченцев и ингушей планировалась на осень 1942 года — об этом стало известно еще в 1953 году, во время следствия по делу Берии. Однако напряженная обстановка на Кавказе, куда прорвались немцы, и крупное антисоветское восстание в Чечне не позволили это сделать.

На рассвете 2 ноября 1943 года, в течение двух часов, безвинный и ничего не подозревающий карачаевский народ — 69 267 человек (15980 семей), из которых 53,9 процента составляли дети (36670 детей); 28,1 процента женщины (19444 женщин) и лишь 18 процентов - мужчины (12500 мужчин) — главным образом старики и инвалиды войны — под дулами автоматов специально привлеченных для этого 60 тыс. солдат из войск НКВД, был в спешном порядке погружен в товарные вагоны и отправлен в неизвестность — на восток.

Переселенцам было разрешено взять с собой лишь сухой паек, рассчитанный на несколько дней, и одежду. В среднем в «теплушку» погружалось до 50 человек, всего было сформировано 36 эшелонов. Более 20 дней переселенцы задыхались от тесноты и антисанитарии, мерзли и голодали, умирали от болезней. На остановках приоткрывали двери телячьих вагонов, наспех выгружали трупы и продолжали путь. (ЦГА РФ, ф. 9479, оп. 1, д. 137, л. 206).

Переселенцы были расселены небольшими группами на огромной территории от Северного Казахстана до предгорий Памира, более чем в 480 населенных пунктах. Цель такого расселения очевидна — полная ассимиляция народа, его исчезновение как этноса.

С первых дней расселения был установлен специальный комендантский режим, по которому депортированным под страхом каторги запрещалось переезжать из одного населенного пункта в другой или же навещать родственников без специальных пропусков. Они должны были ежемесячно отмечаться в спецкомендатуре.

Как указывалось в докладной записке начальника ГУЛАГа наркому ВД, более 70% карачаевцев прибыло к местам расселения без продуктов питания. А на местах питания не было — ели коренья, листья, траву, жмых, мерзлый картофель, макуху, люцерну, крапиву.

Численность депортированных карачаевцев, с учетом высланных в 20–30 годы, демобилизованных с фронта, вернувшихся из трудармии, составляла 78. 827 человек (18.068 семей).

Из доклада Берии Сталину: «…По состоянию на 1 февраля 1944 года на территории Казахской ССР расселено 12 342 семьи спецпереселенцев-карачаевцев с наличием в них 45500 человек, из них в Южно-Казахстанской обл. — 6643 семьи в количестве 25216 чел., в Джамбулской обл. — 5699 семей — 20285 чел. Для обслуживания спецпереселенцев организованы 24 спецкомендатуры, в т.ч. в Южно-Казахстанской области — 13 и в Джамбулской — 11″.

Во всех районах расселения Казахской и Киргизской ССР поступает в райотделения и комендатуры НКВД много заявок в отношении розыска членов семей и соединения с ними. Только в Джамбулской области таких заявлений поступило свыше 2000. В некоторых населенных пунктах зарегистрированы факты со стороны отдельных лиц и местного населения сочувствия карачаевцам». (ЦГА РФ, ф. 5451, оп. 12, д. 212, л. 283).

В результате насильственной депортации в дороге и от голода и холода в первые месяцы ссылки умерло по официальным данным 43247 человек из них более 20000 дети. Смертность была настолько высока, что уровень 1943 г. (88тыс.) карачаевцами был достигнут только к 1959 г., т.е. через 16 лет после выселения. По переписи 1959 года численность карачаевцев составила 81.000 человек.

Через 4 дня, 6 ноября 1943 г., Совнарком СССР в спешном порядке утвердил постановление за № 1221–368СС «О порядке заселения районов бывшей КАО Ставропольского края», по которому территория КАО разделялась на три части: южная часть передавалась Грузии, северная, восточная и часть западной — Ставропольскому краю, а остальная западная часть Краснодарскому краю. Одновременно спешно менялись и названия населённых пунктов, чтобы ничто не напоминало об опальном народе. По сегодняшний день границы Карачаевской автономной области не восстановлены одна часть из территории Карачая находится в Ставропольском крае.

Депортация проводилась тогда, когда подавляющая часть мужского населения находилась на фронте в рядах Советской Армии. Хрущев в своем докладе на ХХ съезде КПСС не без ехидства отметил, что депортация карачаевцев, якобы носившая военно-стратегический характер, на самом деле проводилась тогда, когда успех Советской Армии был уже предрешен.

Процесс реабилитации начался в 50-х гг. по требованию репрессированных народов, которые стали более настойчивыми особенно после исторической речи Н.С.Хрущева на ХХ съезде КП, где он осудил действия Сталина.

«Хрущевская оттепель» предоставила возможность репрессированным народам обращаться в высшие партийные и советские органы и проводить собрания в местах проживания. 4 июля 1956 г. в Кремле состоялась встреча представителей карачаевского народа с Н.С.Хрущевым. В беседе с карачаевцами он обещал принять правильное решение.

Однако такое решение было принято не сразу и далеко не правильно.

Вслед за этим 16 июля 1956 был издан Указ ПВС СССР(1) , где все репрессированные народы были сняты с учета спецпоселений и освобождены из-под административного надзора органов МВД. Однако по Указу, переселенцы не имели права возвращаться на Родину и требовать обратно конфискованное имущество. Они имели право жить и работать где, угодно, только е на исторической Родине.

24 ноября 1956 г. Президиум ЦК КПСС решил, что массовое выселение народов не вызвалось необходимостью, а было результатом культа личности. Исходя из этого было, принято постановление «О восстановлении национальной автономии карачаевского и некоторых других народов» ЦК постановил в организованном порядке в течении 1957 -1958 гг. начать переселение , прием в расселение карачаевского народ. Всего за 3 года на родину прибыло 73 442 человека.

Сказанное означает, что создании КЧАО в 1957 г. с самого начала было незаконным , нелогичным и поэтому преступным.

Во-вторых, в этом Указе не были отменены, как незаконные и преступные, Указ 1943 г. и др. репрессивные акты, они были признаны лишь «утратившими силу». Также Указа не дал правовую оценку самому акту депортации как геноциду в отношении карачаевского народа.

Все это поставило карачаевцев в двусмысленное положение народа прощенного, но не реабилитированного.

После возвращения карачаевцев, среди местного населения не проводилась политико-разъяснительная работа по реабилитации карачаевского народа, не разъяснялась правда о подлинных причинах его депортации.

Это привело к тому, что за период возвращения на Родину карачаевский народ не только не был полностью реабилитирован, но испытывал новые унижения и репрессии в морально-психологическом, экономическом, кадровом, культурном и др. отношениях.

Особенностью территориальной реабилитации карачаевцев является то, что их возвращение вследствие создания объединенной КЧАО, они были принудительно расселены и полностью освоили необжитые земли. В связи этим , около 40 тыс. карачаевцев, или 25 % от их общей численности были расселены за пределами административных границ бывшей КАО т.о., восстановление границ, существовавших до 41943 г. привело бы к расчленению народа на территориях Карачая и Черкесии.

Что касается экономического ущерба, то исходя из нормативов компенсаций за человеческие потери и моральный ущерб, нанесенный населению в результате депортации, реабилитационная комиссия определила следующие виды и сумму компенсаций, (в ценах марта 1991 г.):

— за людские потери (680,3 млн. р. (27 212ч. х 25т.р.);

-за моральный ущерб, нанесенный депортированным, живым вернувшимися на Родину (- 1 млрд. 688 млн.р. (67 550 х 25 т.р.);

-за моральный ущерб, нанесенный родившимся в местах спецпоселения и вернувшимся на Родину (из расчета 1000 р. за каждый год пребывания в местах спецпоселений) -150 млн.р. (150 000 -чел.- лет — 1 т.р.);

-ущерб нанесенный в результате конфискации домовладений (составляет 271 млн.р. (18 068 х 15 т.р.);

ущерб, нанесенный конфискацией дом. Имущества (составляет 135,51 млн.р.)

ущерб, нанесенный карачаевцам при конфискации домашних животных (определяется в 215,2 млн. р.);

ущерб от недовыпуска продукции за годы депортации (1036, 8м.р.)

общая сумма экономического ущерба, подлежащего компенсации государством, составляет 4 млрд. 1777 млн. 610т.р. (в ценах 1991 года).

Как мы знаем, эти суммы выплачены не были.

Для нашего народа особый интерес представляет проблема, связанная с компенсацией для карачаевцев, депортированных из г.Кисловодска в к-м до 1943г. находился центр Малокарачаевского района. В собственности района в Кисловодске имелись: гостиница «Нарзан», валяльно-бурочная фабрика, художественные мастерские, больница, райвоенкомат, ликеро- водочный завод, усадьба 2-х колхозов, здания 2-х школы, типография, клуб. Кроме того, из Кисловодска было выселено около 800 семей, из которых 400 имели собственные домовладения.

Стоимость собственности КАО в г. Кисловодске подлежит подсчету и представляет самостоятельный интерес.

Но мало того, что собственность в г. Кисловодске не была восстановлена, карачаевцев после возвращения старались даже не прописывать там, ссылаясь на какой-то «утренний указ».

В 1989 г. акт депортации все-таки назвали преступлением, и это произошло на государственном уровне.

14 ноября 1989 г. ВС СССР принял Декларацию «О признании незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся насильственному переселению и обеспечении их прав».

В ней говориться, что ВС безоговорочно осуждает насильственное переселение как тяжелейшее преступление принятие мер для восстановления всех прав этих народов.

И наконец, через 2 года после Декларации произошло самое долгожданное событие по вопросу реабилитации. 26 апреля 1991 года спустя 34 года после возвращения был принят Закон РС ФСР «О реабилитации репрессированных народов». Разработал его (д. ю. н.) А.И.Коваленко, яркий правозащитник карачаевского и других репрессированных народов.

Привожу отрывок из этого Закона:

Ст.3 Реабилитация репрессированных народов означает восстановление национально- государственных образований, сложившихся до их разрушения, а также возмещение ущерба, причиненного государством.

Ст.7. Политическая реабилитация репрессированных народов ранее имевших свои национально- государственные образования, предусматривает восстановление этих образований.

Ст.10. Социальная реабилитация означает, что репрессированным время их спецпоселения должно засчитываться в стаж в 3-м размере.

С принятием Закона «О реабилитации репрессированных народов» карачаевский народ получил реальную возможность восстановления исторической справедливости по отношению к нему. Речь шла, прежде всего, о восстановлении его национальной автономии.

Руководство КЧ в декабре 1991 г. ещё стояло на позиции безусловного восстановления карачаевской государственности, но за последующие 3 мес. избранники и руководители народа воспользовались его доверием и своим всесилием предали дело реабилитации карачаевцев.

Правительственную комиссию по реабилитации на территории КЧ возглавлял Н.Федоров, в то время министр юстиции РФ. Федоров заявил, что в процедуру реабилитации входит проведение опроса для выявления воли народов КЧ, что судьбу карачаевского народа должны решить все народы КЧ. На самом деле никакой опрос не был предусмотрен Законом «О реабилитации репрессированных народов».

Далее эстафету предательства поддержал В.Савельев председатель областного совета КЧ. Он также способствовал всеми силами проведению общереспубликанского опроса, не желая признавать, что если речь идет о судьбе одного народа, то другие народы не вправе решать его судьбу никакими опросами.

Из карачаевских чиновников в антиреабилитационной деятельности их поддержали председатель облисполкома В.И.Хубиев и депутат ВС РФ А.Урусов.

Несмотря на противодействие защитников карачаевского народа в марте 1992г. преступным образом был проведен опрос населения по вопросу о сохранении единой КЧ.

Вопрос был поставлен так: «Согласны ли Вы при полной реализации Закона «О реабилитации репрессированных народов» сохранить единую КЧ в составе РФ. …»

Противоречие в том, что при полной реализации указанного Закона надо восстановить карачаевскую государственность и ни о какой единой КЧ не могло быть и речи. Первая часть вопроса противоречила второй.

Эта путаница была специально задумана и потому является очередным преступлением. Следующим нарушением было проведение этого опроса поголовно среди всего населения республики без учета национального фактора. Получилось, что другие народы решали вопрос о политическом статусе карачаевского народа. Нарушения были и в ходе голосования. Более половины избирателей карачаевской национальностей не явилось на участки. В итоге получилось, что незаконный опрос с глупой формулировкой вопроса, проведенный незаконным образом стал достаточным основанием для отказа в политической реабилитации карачаевского народа. Стремление высоких чиновников сохранить свои должности и привилегии привело к тому, что они поспешили принять Конституции республики, чтобы на законодательном уровне закрепить такое незаконно созданное образование как КЧ. Т.о. они хотели оправдать свою антиреабилитационную деятельность ссылками на Конституцию, которую сами же приняли в нарушение Закона «О реабилитации репрессированных народов».

В заключение этой темы хочу сказать, что возвращение состоялось, но не состоялась полная реабилитация карачаевского народа.

Карачаевский народ должен быть полностью реабилитирован.

Нам должны вернуть то, что у нас было отнято.

Статью подготовил: Абду ль-Хакъ Узден

ИА «Джамагъат»

15.07.1430 / 08.07.2009

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(1)16 июля 1956 года Указом Президиума Верховного Совета СССР были сняты ограничения по спецпоселению с карачаевцев, чеченцев, ингушей и членов их семей, выселенных в период «Великой Отечественной» войны.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

«О СНЯТИИ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО СПЕЦПОСЕЛЕНИЮ

С ЧЕЧЕНЦЕВ, ИНГУШЕЙ, КАРАЧАЕВЦЕВ И ЧЛЕНОВ

ИХ СЕМЕЙ, ВЫСЕЛЕННЫХ В ПЕРИОД

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

16 июля 1956 г.

Учитывая, что осуществление ограничений в правовом положении находящихся на спецпоселении чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны с Северного Кавказа, в дальнейшем не вызывает необходимости, Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

1. Снять с учета спецпоселения и освободить из-под административного надзора органов Министерства внутренних дел СССР чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны с Северного Кавказа.

2. Установить, что снятие ограничений по спецпоселению с лиц, перечисленных в статье первой настоящего Указа, не влечет за собой возвращение им имущества, конфискованного при выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда были выселены.

История СССР. 1991. № 1. С. 159.

Даты: 1956

Источник: . 1917 — 1940. Хрестоматия по истории России с древнейших времен донаших дней./ Сост. .А.С. Орлов и др. М., 2000

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

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