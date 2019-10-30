ЗНАЙ ИСТОРИЮ. Норд-Ост. 17 лет

23-26 октября 2002 года (Россия, Москва)

Наступила очередная, уже 17 по счету, годовщина событий в «Норд-Осте». Однако до сих пор жертвы газовой атаки, организованной по приказу Путина и их родственники так и не получили ответы на терзающие их вопросы.

Российские власти никогда не откроют мировой общественности правду о захвате «Норд-Ост», считают западные комментаторы.

Об испытании боевого отравляющего вещества, проведенного российскими спецслужбами на заложниках «Норд-Оста», кремлевский режим по-прежнему молчит.

Название вещества, при помощи которого были умерщвлены и покалечены сотни людей, до сих пор государственная тайна Кремля, которую нельзя было сообщать даже врачам, оказывающим помощь умирающим заложникам.

По официальным данным в театральном центре были захвачены более 900 человек. 130 из них были убиты во время штурма, 700 заболели и стали инвалидами после штурма. По неофициальным данным было убито более 200 человек.

Из рассказов самих заложников и их родственников -

«Моя знакомая была с мужем среди заложников, — рассказала Валентина. — Ее муж погиб, а у нее было подорвано здоровье. Так у нее, представьте, на медицинской карточке попросту написано: «Норд-Ост». И врачи на все ее вопросы о здоровье показывают на эту запись, мол, вся причина в этом, а мы ничего сделать не можем».

Кремль до сих пор лжет, что так называемое «освобождение» заложников с помощью запрещенного химического оружия стало вынужденной мерой в связи с тем, что моджахеды, якобы, стали убивать людей. Лживым является и тезис о том, что, если бы не штурм с применением отравляющего газа, то чеченцы взорвали бы заложников.

О том, что Кремль лжет с самого начала считало и подавляющее большинство специалистов.

Вот цитата из комментария в «Уолл-Стрит Джорнэл», который вышел по следам событий в «Норд-Осте»:

«Боевики были вооружены 114 ручными гранатами, 15 автоматами АКСУ-74 и 11 пистолетами. Однако чеченцы открывали огонь и применяли гранаты только против спецназовцев. Кроме того, боевики не взорвали установленные ими бомбы, хотя для этого у них были все возможности. По всей видимости, они лишь угрожали взрывом, но в действительности имели строгий приказ воздержаться от причинения серьезного вреда заложникам…

Тот факт, что боевики, даже умирая, не убили заложников, в России даже не обсуждается. В любой другой стране, по крайней мере, хоть кто-нибудь обратил внимание на то, что чеченцы никого не убили, а сами все погибли. В любой другой стране это заметили бы, но не в России».

Укажем в этой связи, что о реальных причинах массового убийства заложников «Норд-Оста» в свое время писал Александр Литвиненко, отравленный в последствие в Лондоне полонием-210.

Александр Литвиненко, убитый по приказу Путина с помощью ядерного теракта в Лондоне, так прокомментировал события на Дубровке:

«Чего власть российская-то боится? Она разменяла живых людей на демонстрацию. Власть боится мира в Чечне…. А почему власть боится — потому что они прекрасно понимают, что после установления мира там начнут выкапывать ямы с убитыми людьми, изнасилованными, изувеченными, а это все квалифицируется как преступления против человечества. Вот вам причинно-следственная связь…».

Напомним, что 23 октября 2002 года разведывательно-диверсионный отряд чеченских муджахидов во главе с Мовсаром Бараевым (наибы — Амир Ясир и Амир Абу-Бакар), являющийся структурным подразделением Исламской Бригады Шахидов «Риядус салихьийна» (Амир Абдаллах Шамиль Абу-Идрис), захватил Театральный центр на Дубровке в Москве, в котором находилось около 1 тысячи зрителей и актёров мюзикла «Норд-Ост».

Главным требованием муджахидов были прекращение войны и вывод оккупационных войск России с территории ЧРИ.

В ходе неожиданной газовой атаки и последующего штурма здания театра, произведённых российским спецназом по приказу Путина, были убиты и отравлены несколько сот человек. По данным российских источников, около 700 человек заболели неизлечимыми болезнями. Многие из них умерли.

Все бойцы отряда Мовсара Бараева (40 человек, из них половина — женщины, в основном, молодые вдовы), стали Шахидами, иншааЛлах!

На месте Шахады моджахедов обнаружены 33 паспорта. По ним, а также по своим каналам агентурной сети российские спецслужбы установили личности большинства Шахидов. Список с комментариями Анны Политковской был напечатан в «Новой газете».

Обнаружены также 2 паспорта на имя Али Алиева, 1965 г.р., и Фауда Хунова, 1964 г.р., которых, якобы, использовал Амир Абу-Бакар (Руслан Эльмурзаев).

Личности остальных муджахидов не установлены.

Чеченская сторона расценивала акцию Шахидов в большей степени военно-политической, чем чисто боевой. Пришедшие в Москву муджахиды четко обозначили цели своих действий - прекращения убийства чеченского народа, геноцида, прекращение боевых действий, вывод оккупационных войск и начало политического процесса урегулирования российско-чеченских отношений.

Попытки российских политиков и представителей Кремля внушить мысль о том, что чеченцы, дескать, не объяснили, чего они хотят, является абсолютной ложью. Как являются ложью и все утверждения о том, что так называемое «освобождение» заложников с помощью запрещенного химического оружия стало вынужденной мерой в связи с тем, что муджахиды, якобы, стали убивать людей.

Напомним заявление Мовсара Бараева, который заранее публично предупредил, что его подразделение прибыло в Москву погибнуть в сражении, а не выжить. Он открыто и честно предупредил, что после освобождения заложников они намерены принять бой с русскими войсками и уходить из Москвы не собираются.

Открытый бой в центре столицы страны-агрессора небольшой диверсионной группы чеченских муджахидов был бы смертным приговором кремлевскому режиму. Именно поэтому путинская камарилья пошла на подлое убийство сотен своих собственных граждан, отравив их химическим оружием, чтобы избежать открытого сражения.

С тех памятных событий вокруг «Норд-Оста» Кремль придумал большое количество мифов. К этим мифам можно отнести различные пассажи о том, что якобы на Западе и в «Израиле» знали о планах муджахидов. Что Кремль, мол, предупреждали. Что за диверсионной операцией стояли некие таинственные силы из числа оппонентов Путина, в том числе и собственно российские спецслужбы, и непосредственно ФСБ.

Что акция преследовала цель смещение Путина, а по другой, не менее экзотической версии - захват Ельцина и дочери Кучмы, которые якобы должны были быть в театре.

В этих мифах фигурируют и деньги Березовского, и «Аль-Кайда», и «Братья мусульмане», и криминальный передел сфер влияния и прочая дребедень, которая преследует своей целью запутать обывателя в нескончаемом потоке бредовых версий и объяснений, чтобы затуманить вполне резонный вопрос - как диверсионному чеченскому отряду удалось проникнуть в центр Москвы и осуществить беспрецедентную диверсионную операцию.

На самом деле все предельно ясно и просто. Ни российские спецслужбы, ни Запад, ни тем более «Израиль» ничего не знали и не могли знать о планах чеченских муджахидов. Об этом, в первую очередь, свидетельствует сам факт проведения этой беспрецедентной операции.

Диверсионная акция была подготовлена под руководством Шамиля Басаева, который взял на себя всю ответственность и заявил о своей отставке со всех занимаемых постов на тот период, в связи с тем, что не поставил в известность президента ЧРИ Аслана Масхадова о готовящейся операции. Причем, как и в случае с операцией в Беслане, Шамиль Басаев просто переиграл спецслужбы России.

Ошибкой с его стороны было лишь то, что он не просчитал степень ничтожности Путина и его готовности пойти на массовое демонстративное убийство собственных граждан на глазах всего мира (вначале в Норд-Осте, затем детей в Беслане)

Руководил отрядом командир Исламского полка особого назначения Мовсар Бараев.

Цель операции - прекращение геноцида чеченского народа и вывод оккупационных войск из ЧРИ.

Операция «Норд-Ост» стало беспрецедентным провалом российских спецслужб. Именно поэтому эти спецслужбы подспудно (через демократическую прессу) поддерживают миф о том, что именно они стояли за действиями муджахидов.

Мотив здесь очень простой, хотя может быть и не совсем понятен для обывателя - Кремль стремиться поддержать иллюзию, что все, что происходит в стране происходит с ведома власти. Ничто не может происходить без её контроля - ни плохого, ни хорошего.

В этом выгода. Власть всегда поддерживает этот миф и сама искусно распространяет его, так как еще со времен египетских фараонов властителям известна фундаментальная основа власти - народ должен быть уверен в том, что нет ничего, что может быть вне контроля власти. Любые события, происходящие вне контроля власти, всегда хуже, чем ущерб, нанесенный самим событием.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

По материалам: kavkazcenter.com

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