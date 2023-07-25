Знайдено мертвим: поліція виявила хлопця, який зник кілька днів тому
Мешканця міста Богодухів знайшли без ознак життя.
23 липня він пішов з дому у невідомому напрямку та не повернувся. На пошуки зниклого були орієнтовані наряди поліції, повідомляють у пресслужбі поліції Харківської області.
У ході пошукових заходів співробітники Богодухівського РВП та небайдужі місцеві жителі виявили тіло 22-річного хлопця за містом у лісосмузі.
Попередньо встановлено, що він покінчив життя самогубством.
За даним фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “самогубство”.Обставини та причини загибелі молодика з’ясовує слідство.