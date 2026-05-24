Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:04
Просмотров: 128

Знищені ворожий склад БК, танк, БТР, гармата, автівка та укриття – результат роботи підрозділу РУБпАК «Прайм» (ВІДЕО)

Знищені ворожий склад БК, танк, БТР, гармата, автівка та укриття – результат роботи підрозділу РУБпАК «Прайм» (ВІДЕО)

Прикордонники підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону системно послаблюють спроможності росіян вести війну, знищуючи військову компоненту на Північно-Слобожанському напрямку.

Оператори БпЛА виявили та знищили ворожий польовий склад БК, танк, БТР, гармату Д-30, автівку, взводний опорний пункт, бліндаж та укриття противника. Окрім цього, окупанти понесли втрати й в живій силі.

Державна прикордонна служба України ефективно захищає український кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Оперативна інформація станом на 16:00 24.05.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 16:10    82
США майже повністю виключили Ізраїль із мирних переговорів з Іраном
Сегодня 10:55    120
НБУ презентував нову пам’ятну монету
Сегодня 10:42    113
Смерть 10-річного хлопчика від голоду на Вінниччині: директорці соццентру вручили підозру
Сегодня 10:16    137
Збито/подавлено 604 цілі: 55 ракет та 549 ворожих БПЛА
Сегодня 10:03    138
Мінус третина: малий бізнес рф на межі масового зникнення - СЗРУ
Сегодня 09:52    130
“Сталеві птахи” — фільм про авіапрорив у Маріуполь доступний до перегляду на YouTube-каналі ГУР
Сегодня 09:30    123
Диакон Андрей Кураев призвал предать патриарха Кирилла анафеме за публичную ересь
Сегодня 09:19    136
росія протягом довгого часу не припиняє спроб привласнення української культури, яка їй не належить
Сегодня 09:08    149
24 травня 1571 року Кримський хан Девлет Ґерай з військом підійшов до Москви
Сегодня 09:02    116
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 