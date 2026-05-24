Знищені ворожий склад БК, танк, БТР, гармата, автівка та укриття – результат роботи підрозділу РУБпАК «Прайм» (ВІДЕО)
Прикордонники підрозділу РУБпАК «Прайм» 5 прикордонного загону системно послаблюють спроможності росіян вести війну, знищуючи військову компоненту на Північно-Слобожанському напрямку.
Оператори БпЛА виявили та знищили ворожий польовий склад БК, танк, БТР, гармату Д-30, автівку, взводний опорний пункт, бліндаж та укриття противника. Окрім цього, окупанти понесли втрати й в живій силі.
Джерело: dpsu.gov.ua
