Знищення Каховського водосховища: збитки рибної галузі оцінюють у понад 11 мільярдів гривень

Орієнтовна загальна сума збитків рибній галузі через підрив окупантами Каховської ГЕС складатиме понад 11 млрд грн.

Про це повідомляє Державне агентство меліорації та рибного господарства України.

Через затоплення двох державних рибовідтворювальних заводів Держрибагентства українські водойми щорічно недоотримають зариблення у кількості 16 млн екземплярів цінних видів водних біоресурсів.

Зокрема, Херсонський виробничо-експериментальний завод по розведенню молоді частикових риб забезпечував щорічне вселення 13,4 млн екземплярів цінних видів риб (6,2 млн екземплярів аборигенних та 7,2 млн екземплярів рослиноїдних).

Ще 2,6 млн екземплярів мальків цінних видів риб, у тому числі 1,6 млн екз. осетрових видів, мав щорічно вселяти у вітчизняні водойми Виробничо-експериментальний Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. академіка С.Т. Артющика.

За попередніми підрахунками фінансові збитки державі лише від втрати заводом ремонтно-маточного поголів’я осетрових видів риб, а це майже 19 тис. екз. стерляді, осетра та севрюги, складуть понад 900 млн грн.

Водночас динаміка рівневого режиму Каховського водосховища свідчить про реальну перспективу повного осушення ложа водосховища, тобто фактично під водою може залишитися тільки старе русло р. Дніпро. Як наслідок, це може призвести до масової загибелі водних біоресурсів.

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