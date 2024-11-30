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Знищення ворожого “зоопарку” ― розвідники спалили дороговартісний радіолокаційний комплекс росіян
Воїни підрозділу “Крила”, що входить до департаменту активних дій ГУР МО України, виявили та завдали удару по радіолокаційному комплексу російських окупантів “зоопарк”.
Вартість такого комплексу становить орієнтовно 1 мільярд гривень.
Для знищення російського “зоопарку” розвідники застосували чотири далекобійні FPV-дрони, вартістю 100 тисяч гривень.
Співвідношення ― 1 : 10 000.
Продовжуємо боротьбу!
Джерело: gur.gov.ua