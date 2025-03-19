Сегодня 08:12
Просмотров: 56
Знищили ворожі “Град” і “Стрєлу” — розвідники працюють на Запорізькому фронті
Бойова робота майстрів FPV зі спецпідрозділу ГУР МО України “Кабул 9” — у Запорізькій області розвідники перетворюють ворожі цілі в мотлох та ускладнюють московитам фронтову логістику.
На відео ― ураження та знищення російських окупантів, їхнього транспорту та техніки, зокрема ЗРК “Стрєла-10” та БМ-21 “Град”.
Крім того, завдяки дрону “Black Fury” бійці завдали успішного вогневого ураження по ремонтній базі з десятками одиниць ворожої техніки.
Боротьба триває!
Слава Україні!
Джерело: gur.gov.ua