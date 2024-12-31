Знищили ворожий штаб разом з окупантами ― результати чергової операції ГУР та ОСУВ “Таврія”

Аеророзвідники Департаменту активних дій ГУР МО України виявили на тимчасово окупованій території Запорізької області ворожий штаб.

У взаємодії із оперативно-стратегічним угрупованням військ “Таврія” завдали по об’єкту ракетного удару ― штаб російських окупантів знищено, шестеро загарбників ліквідовано, ще троє зазнали важких поранень.

Боротьба триває.

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

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