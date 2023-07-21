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Знов обстріл Вовчанська: пожежа в житловому будинку
21 липня протягом дня ворог завдавав інтенсивних артилерійських обстрілів по приватному сектору міста Вовчанськ.
В результаті одного з ударів, о 13:40 сталася пожежа у приватному житловому будинку повідомляє ДСНС.
Вогнем майже повністю була охоплена будівля на площі близько 120 кв.м.
До ліквідації пожежі були залучені 1 відділення пожежно-рятувальної частини міста Вовчанська та вогнеборці місцевої пожежної команди з селища Вільча.
О 15:40 пожежу було оперативно ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.