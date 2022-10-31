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Знову лякають? У Росії похвалилися випробуваннями "нового" крейсера

Знову лякають? У Росії похвалилися випробуваннями нового крейсера

У Росії заявили про випробування найновішого атомного ракетного підводного крейсера "Генераліссимус Суворов". Він, як запевняють у Міноборони РФ, має стратегічне призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ.

"Проходить випробування найновіший атомний ракетний підводний крейсер стратегічного призначення "Генераліссимус Суворов", побудований на підприємстві "Севмаш" в місті Сєвєродвінську",- йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними російського відомства нібито завершив державні випробування та дизель-електричний підводний човен "Уфа", призначений для поповнення підводних сил Тихоокеанського флоту.

"Наступного місяця вона увійде до складу ВМФ Росії", - запевняють у Міноборони РФ.

Що відомо про крейсер "Генералісімус Суворов"

Це російський атомний підводний човен (крейсер) стратегічного призначення 4-го покоління. Шостий корабель проекту 955А "Борей-А" і третій, що будується за модернізованим проектом. Закладка ракетоносця відбулася 26 грудня 2014 року. Основний корпус корабля сформовано до кінця 2015 року.

25 грудня 2021 року корабель виведено з елінгу і 11 січня 2022 року спущено на воду, готується до швартовних випробувань. 20 липня 2022 року підводний човен приступив до заводських ходових випробувань. Здачу до складу Тихоокеанського флоту намічено до липня 2023 року.

Передача флоту спочатку планувалася 2022 року.

Джерело: rbc.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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Темы: впк, росія

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