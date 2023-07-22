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Знову обстріл Куп‘янська: загинула жінка
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).
Близько 13:30 російські військові знов обстріляли м. Куп’янськ, повідомляє Харківська обласна прокуратура.
У результаті обстрілу загинула 57-річна мирна жителька.
За попередніми даними, обстріли велись з РСЗВ.
Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції фіксують наслідки збройної агресії рф.