Знову окупанти обстрілюють житлові райони міста Харків та цивільну інфраструктуру області

Сьогодні дорогою до Дергачів підірвалася на міні бригада енергетиків, яка поспішали ліквідувати наслідки обстрілів. Двоє працівників поранені та госпіталізовані.

Всю ніч займалися ліквідацією пошкодженого обстрілами газогону. Найбільше підприємство ТЕЦ-5 було переведене на альтернативне живлення, щоб безперебійно подавати носій. Працюємо далі для стабілізації системи.

▪️Із заступником керівника Офісу Президента Кирилом Тимошенком та народним депутатом Давидом Арахамією, які сьогодні був у Харкові, обговорювали пакет опцій для відновлення області.

▪️Щодо евакуації: щойно повернувся із засідання Штабу оборони, наразі передумов для організованої евакуації жителів Харкова немає. Продовжуємо евакуйовувати жителів Лозової та Барвінкового.

Источник: telegram

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