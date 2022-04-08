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Знову окупанти обстрілюють житлові райони міста Харків та цивільну інфраструктуру області -

Знову окупанти обстрілюють житлові райони міста Харків та цивільну інфраструктуру області -

Сьогодні дорогою до Дергачів підірвалася на міні бригада енергетиків, яка поспішали ліквідувати наслідки обстрілів. Двоє працівників поранені та госпіталізовані.

Всю ніч займалися ліквідацією пошкодженого обстрілами газогону. Найбільше підприємство ТЕЦ-5 було переведене на альтернативне живлення, щоб безперебійно подавати носій. Працюємо далі для стабілізації системи.

▪️Із заступником керівника Офісу Президента Кирилом Тимошенком та народним депутатом Давидом Арахамією, які сьогодні був у Харкові, обговорювали пакет опцій для відновлення області.

▪️Щодо евакуації: щойно повернувся із засідання Штабу оборони, наразі передумов для організованої евакуації жителів Харкова немає. Продовжуємо евакуйовувати жителів Лозової та Барвінкового.

Источник: telegram

Новости портала «Весь Харьков»

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