Золочів та Чугуївській район знову під обстрілами

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли Харкова та населених пунктів Харківської області. Про це повідомили в ХОВА.

▪️Вночі ворог завдав удару з РСЗВ по інфраструктурі Індустріального району Харкова. Жертв та постраждалих немає.

▪️В області окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

У с. Леб’яже, Чугуївського району, через обстріли пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Від потрапляння російських боєприприпасів сталися займання в Золочеві, також пошкоджені господарчі споруди, автомобілі.

Загалом протягом доби внаслідок російського терору проти мирного населення Харківщини в Лозівському районі 1 людина зазнала поранення, в Ізюмському – поранено 5 мирних мешканців.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні рубежів. У районі Ізюма російські окупанти продовжують спроби вести наступ в напрямку м. Слов’янськ. Наші захисники тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат в живій силі і техніці.

Агентство Телевидения Новости