Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:51
Просмотров: 222

Золочів та Чугуївській район знову під обстрілами

Золочів та Чугуївській район знову під обстрілами

Протягом минулої доби російські окупанти продовжили обстріли Харкова та населених пунктів Харківської області. Про це повідомили в ХОВА.

▪️Вночі ворог завдав удару з РСЗВ по інфраструктурі Індустріального району Харкова. Жертв та постраждалих немає.

▪️В області окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Лозівського районів.

У с. Леб’яже, Чугуївського району, через обстріли пошкоджені житлові будинки та господарчі споруди. Від потрапляння російських боєприприпасів сталися займання в Золочеві, також пошкоджені господарчі споруди, автомобілі.

Загалом протягом доби внаслідок російського терору проти мирного населення Харківщини в Лозівському районі 1 людина зазнала поранення, в Ізюмському – поранено 5 мирних мешканців.

▪️На лінії зіткнення тривають бойові дії. На Харківському напрямку ворог зосереджений на обороні рубежів. У районі Ізюма російські окупанти продовжують спроби вести наступ в напрямку м. Слов’янськ. Наші захисники тримають позиції та завдають ворогу відчутних втрат в живій силі і техніці.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 