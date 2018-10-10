Зорян Шкиряк о взрывах в Ичне: никаких сомнений не имею, что это была спланированная диверсия со стороны Российской Федерации

Учитывая ситуацию в Украине, а именно - будущее празднование Дня защитника, предоставления Томоса - все признаки того, что взрывы на складе в Ичне - это спланированный террористический акт.

Об этом "Прямому" заявил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

Как рассказал Шкиряк, на место немедленно и оперативно выехало руководство МВД в лице первого заместителя министра МВД Сергея Ярового. Кроме того, там находится первый заместитель председателя Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин, заместитель председателя Национальной полиции Александр Фацевич, глава службы по ЧС Николай Чечеткин. Также работает совместный оперативный координационный штаб, осуществляются все необходимые меры для обеспечения защиты жизни мирных граждан, проводится эвакуация населения с места происшествия. И, безусловно, осуществляются меры по недопущению случаев мародерства на месте событий. То есть задействованы все необходимые ресурсы для того, чтобы обезопасить от любых внештатных ситуаций, касающихся непосредственно гражданского населения.

"Безусловно, мы имели трагические события в Калиновке, в Балаклее. К большому сожалению, до сих пор лично мне не известно о реальных приговорах, о реальном несении ответственности со стороны должностных лиц, а также высшего руководства Генерального штаба. И, безусловно, этот вопрос, который сегодня волнует нас. Вы знаете, что в отношении состава Ичне, еще год назад Комитет национальной обороны и безопасности предупреждал о ненадлежащем хранении боеприпасов и ненадлежащей охране. Кроме того, об этом предупреждал известный военный эксперт-журналист Юрий Бутусов. Прошел год, воз и ныне там", - отметил он.

"Я лично никаких сомнений не имею, что это была спланированная диверсия со стороны Российской Федерации. Учитывая ситуацию в Украине, а именно - будущее празднование Дня защитника, предоставления Томоса. Сегодня, вы знаете, открывается военная выставка. Вероятно таким образом Путин передает нам очередные приветствия в кавычках. Но вопрос в том, готовы ли мы, чтобы достойно защищать свои стратегические запасы. У меня, как и у любого гражданина Украины и патриота, возникают те же вопросы. Поэтому вопрос ответственности высших должностных лиц, вопрос, кто-то должен нести ответственность и не только уголовную, но и политическую, сегодня остается абсолютно адекватным и актуальным. Поэтому надеюсь, что на этот раз Военная прокуратура, Служба безопасности сделают соответствующие выводы. Мы узнаем реальную версию этого события. Я уже сказал о том, что это вражеская диверсия. И все признаки о том, как и когда произошло это событие, указывают на то, что это был спланированный террористический акт, фактическое нападение на нашу страну и на наш стратегический объект.

А вот что касается тех мер, которые должны осуществляться по надлежащему хранению и охране таких важнейших военных объектов - это конечно вопрос на сегодняшний день, который лежит в плоскости ответственности", - подчеркнул Шкиряк.

Источник: prm.ua

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