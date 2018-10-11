Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:55
Просмотров: 181

«Зрада» по-днровски: оккупантам выдали российские рубли с украинской маркировкой

«Зрада» по-днровски: оккупантам выдали российские рубли с украинской маркировкой

По оперативным данным группы Информационное сопротивление, недавние выплаты боевикам «республиканской гвардии днр» вызвали у них бурю негодования.

Как оказалось, банковские упаковки с «братскими» российскими рублями были промаркированы штампом со словом «жовтень», то есть «октябрь» по-украински. Такая «зрада» вызвала массу вопросов, и, как оказалось, «центральный республиканский банк» до сих пор пользуется штампами, оставшимися от облуправления НБУ, поменяв в них лишь первую строчку.

Часть оккупантов и их пособников даже усмотрели в случившемся некий злой умысел, ибо, по их мнению, сотрудники «црб» ждут возвращения Украины на Донбасс, и штампы не меняют, чтобы потом снова не переделывать.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: ордило

Читайте ещё:

Новости из зоны: Морали.net
Сегодня 09:15    137
Сводка ИС: «спецназу МГБ ЛНР» выдают комплекты формы с нашивками СБУ
10.10.2018 09:25    184
Жительница Краснодона рассказала, как в 2014 г. "ихтамнеты" освободили местное предприятие от активов
10.10.2018 06:43    167
Оккупанты шантажируют работодателей, сгоняя мужчин призывного возраста на «сборы резервистов» - ГУР МО Украины
09.10.2018 07:52    102
Новости из зоны: в «лнр» пустующие квартиры будут раздавать боевикам
07.10.2018 08:24    211
ГУР: минные поля оккупантов в ОРДО остались без инженерного наблюдения
02.10.2018 06:30    155
Боевики «днр» не пропустили через блокпост мирных жителей, раненых при обстреле
01.10.2018 07:55    158
В Горловке подорвались на мине четверо детей
01.10.2018 06:57    221
Отравление водой в Макеевке
01.10.2018 06:05    283
СБУ розшукало автівку з номерами "днр" у Києві – ким виявився водій
30.09.2018 10:00    436
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 