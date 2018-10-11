«Зрада» по-днровски: оккупантам выдали российские рубли с украинской маркировкой

По оперативным данным группы Информационное сопротивление, недавние выплаты боевикам «республиканской гвардии днр» вызвали у них бурю негодования.

Как оказалось, банковские упаковки с «братскими» российскими рублями были промаркированы штампом со словом «жовтень», то есть «октябрь» по-украински. Такая «зрада» вызвала массу вопросов, и, как оказалось, «центральный республиканский банк» до сих пор пользуется штампами, оставшимися от облуправления НБУ, поменяв в них лишь первую строчку.

Часть оккупантов и их пособников даже усмотрели в случившемся некий злой умысел, ибо, по их мнению, сотрудники «црб» ждут возвращения Украины на Донбасс, и штампы не меняют, чтобы потом снова не переделывать.

Источник: sprotyv.info

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