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Зрада славетних співробітників СБУ.

Зрада славетних співробітників СБУ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У той час, коли обстановка в Україні стає безповоротною, наша держава знову отримує ножа в спину від «славетних» синів, які стоять на сторожі суверенітету від російських загарбників.

Старший оперуповноважений 1 відділу головного відділу БКОЗ УСБУ в Харківській області Козлов Олександр Олександрович, 02.01.1987 р.н. (+380671146849, +380506486447) у ці нелегкі часи для нашої держави прийняв фатальне рішення і зібрав таємні дані СБ України намагався виїхати додому до сепаратистів «ЛНР» у м. Луганськ (квартал Солнєчний, д.33, кв. 43), туди, де з початку війни, на відміну від справжніх патріотів України, зберіг собі місце для безпечного існування.

Слід відзначити, що зрадник виїхав з території підконтрольної бойовикам «ЛНР» лише у 2015-му році, де він встиг підготувати безпечну базу для повернення. З того часу Козлов О.О. на регулярній основі підтримував зв'язок з кураторами, повідомляючи о планах та таємних заходах, які проводяться його керівництвом.

 

 

 

 

Зрада славетних співробітників СБУ.Зрада славетних співробітників СБУ.Зрада славетних співробітників СБУ.Зрада славетних співробітників СБУ.Зрада славетних співробітників СБУ.Зрада славетних співробітників СБУ.

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Новости портала «Весь Харьков»

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