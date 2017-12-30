Зради і перемоги тижня. 15 – 21 грудня 2017 року

Розглянемо події 15 – 21 грудня 2017 рр.

ЗРАДА

Апеляційний суд Харківської області визнав невинуватим організатора руху “Юго-Восток” Юрія Апухтіна у публічних закликах до насильницького повалення конституційного ладу. Залишили тільки ч.1 ст.294 (масові заворушення) і по цій статті оголосили покарання – п’ять років. Враховуючи “перезаліки” за законом Савченко, він повинен бути звільнений з-під варти. Також суд звільним з-під варти колишнього міського голову Торецька (раніше – Дзержинськ) Володимира Слєпцова, якого підозрюють у сепаратизмі.

Участники маршу «За імпічмент», організованого депутатами фракції «Самопоміч» та екс-головою Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі, прямо під час виступу американського джаз-бенду, намагалися взяти штурмом Жовтневий палац. В сутичках постраждали 60 правоохоронців. Посли Канади, Британії та США засудили такі дії опозиції.

Бойовики обстріляли з «Градів» житловий сектор селища Новолуганське. За даними штабу АТО, ворог випустив не менше 30 реактивних снарядів. За останніми даними, внаслідок обстрілу поранення отримали 8 місцевих жителів.

Через складні погодні умови (снігопади) в Україні затриммалися 30 пасажирських поїздів.

Під Києвом у м. Васильків спалахнула пожежа на нафтобазі поблизу військового аеродрому.

Судове засідання у справі екс-мера Слов’янська Нелі Штепи, обвинуваченої в сепаратизмі не відбулося через неявку підсудної.

В Україні за підсумками листопада 2017 року збільшився рівень зареєстрованого безробіття до 309 тис. осіб. Зазначається, що у жовтні кількість зареєстрованих безробітних становила 281,9 осіб.

ПЕРЕМОГА

В Україні почав роботу новий Верховний суд. Також набрали чинності нові редакції Господарського процесуального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та Кодексу адміністративного судочинства.

Український боксер, чемпіон світу WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко став найкращим боксером світу за версією каналу ESPN.

У Дніпрі проспект Калініна (названий на честь радянського діяча Михайла Калініна) остаточно перейменований на проспект Сергія Нігояна (на честь героя України, учасника Революції Гідності).

Запорізький блогер Юрій Гудименко відсудив у держави 49 тисяч компенсації за позбавлення волі в період правління Януковича, коли після підриву в Запоріжжі пам’ятника Сталіну біля офісу КПУ його помістили в СІЗО на 2 місяці.

У 2017 році в Україні відбулась прем’єра низки різножанрових стрічок. Зокрема, фентезі “Сторожова застава”, комедія “DZIDZIO контрабас”, військова драма “Кіборги”, яка встановила рекорд для національних фільмів у вітчизняному прокаті за касовими зборами, а також документально-ігровий драматичний фільм “Рівень чорного”, який висунули від України на “Оскар”.

Болгарія тимчасово призупинила угоду на 81,3 мільйона левів ($49,3 млн) з Російською літакобудівною корпорацією “МіГ” щодо ремонту своїх реактивних винищувачів у зв’язку зі скаргою, поданою українською держкомпанією Укрінмаш.

Одеська обласна рада визнала бійців добровольчих батальйонів учасниками антитерористичної операції (АТО) на сході України.

Источник: tverezo.info

Автор: Дмитро Вовнянко

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