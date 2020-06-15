"Зрадив я всіх. Більше сказати немає чого", - актор Єфремов у відео про смертельну аварію

Російський актор Михайло Єфремов, обвинувачений у смертельній аварії, записав відеозвернення до родичів загиблого водія Сергія Захарова. У відео артист визнає, що був п'яний за кермом, просить вибачення у сім'ї загиблого і обіцяє, що не буде намагатися уникнути покарання.

Єфремов до цього моменту практично не коментував те, що трапилося.

Єдиний раз він висловився у суді під час обрання йому запобіжного заходу. Актор назвав інцидент жахливим і погодився з висунутими йому обвинуваченнями.

Відеозвернення опубліковане на YouTube-каналі проєкту "Гражданин поэт".

Воно називається "Звернення до людей".

"Проклятий понеділок"

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Кінець Youtube допису , автор: GrazhdaninPoet

"Вже чотири дні минуло з того проклятого понеділка. Я не знав, що сказати, та й зараз не знаю", - починає своє звернення актор.

Він каже, що знає - родичі загиблого Срегія Захарова його не пробачать, але все одно просить у них вибачення.

А також обіцяє допомогти родині, "якщо вони приймуть". За його словами, тим самим він хоче "не відкупиться, а спокутувати".

Актор каже, що не знає, як жити далі.

Михайло Єфремов визнає, що в момент аварії був п'яний і що сідати за кермо в такому стані неприпустимо.

Він обіцяє, що не буде "відмазуватися і включати якісь свої зв'язки".

"Та й як тут відмажешся, коли всі все бачили, та й я бачив, коли проспався і відійшов від шоку", - додає актор.

"Це не кіно, назад не відмотати. Кінець. Немає більше ніякого Єфремова. Зрадив я всіх. Вибачте, будь ласка. Більше сказати немає чого", - завершує він.

Від 5 до 12 років в'язниці

Раніше адвокати Михайла Єфремова вже заявляли, що він готовий надати фінансову допомогу родині загиблого.

У свою чергу юристи, що представляють інтереси родичів Сергія Захарова, відзначали, що на зв'язок з ними ніхто не виходив. Самі родичі загиблого заявили, що приймати допомогу відмовляються.

Увечері 8 червня Михайло Єфремов на своєму джипі вилетів на зустрічну смугу і врізався в автомобіль "Лада" з вантажним відсіком. Водій вантажівки, який працював кур'єром, помер вранці у лікарні від множинних травм і крововтрати.

За даними російських ЗМІ, медогляд показав 2,1 проміле алкоголю в крові Єфремова, що приблизно дорівнює пляшці горілки. Крім того, в аналізах начебто були виявлені сліди наркотичних речовин.

Тепер Єфремову загрожує від 5 до 12 років ув'язнення.

Він перебуває під домашнім арештом до 9 серпня.

Крім того, за підсумками медичного огляду Єфремова порушили ще одну кримінальну справу - про незаконний обіг наркотиків. Але це справа вже не стосовно актора, а щодо тих, хто міг продати йому заборонені речовини. Сам Єфремов у цій справі проходить як свідок.

Михайло Єфремов - відомий російський актор театру та кіно. Зокрема знімався у фільмах "9 рота", "День виборів", "Generation П".

Також читав гостросоціальні тексти у проєкті "Гражданин поэт" на телеканалі "Дождь".

Відомий критикою російської влади та президента Путіна.

У 2014 році виступив проти російської анексії Криму.

Источник: www.bbc.com/

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