Ізраїль посилить авіаудари по сирійських складах сучасного озброєння

Про це заявили ізраїльські офіційні особи, і збереже "обмежену" присутність військ на місцях, сподіваючись відвернути будь-яку загрозу, яка може виникнути внаслідок повалення режиму Башара Асада — Reuters.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що військові "знищать важке стратегічне озброєння на всій території Сирії, включаючи ракети класу "земля-повітря", системи ППО, ракети класу "земля-земля", крилаті ракети, ракети далекого радіусу дії й берегові ракети.

Водночас міністр закордонних справ Гідеон Саар наголосив, що Ізраїль не зацікавлений у втручанні у внутрішні справи Сирії і стурбований лише захистом своїх громадян.

"Ось чому ми атакуємо стратегічні системи озброєнь, такі, як хімічна зброя, що залишилася, або ракети дальнього радіусу дії, щоб вони не потрапили до рук екстремістів", — заявив Саар журналістам в Єрусалимі.

Джерело: https://t.me/znua_live/180479

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