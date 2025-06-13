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Ізраїль завдав удару з повітря по території Ірану

Ізраїль завдав удару з повітря по території Ірану

Удари Ізраїлю по Ірану спричинили вибухи та пожежі на щонайменше двох ядерних комплексах, низці дослідницьких центрів та ракетних заводах.

Командувач іранської армії Мохаммад Багері, можливо, загинув, заявив представник ЦАХАЛ.

Інші іранські воєначальники та провідні вчені, які займались ядерними розробками, теж могли бути вбиті внаслідок повітряної атаки Ізраїлю, додав представник ізраїльської армії.

За його словами, ймовірність їхньої загибелі «зростає».

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/75729

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