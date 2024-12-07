Зрив опалювального сезону: у Кривому Розі відкрили кримінальну справу

В місті тривають ремонтні роботи.

У Кривому Розі через численні скарги за фактом зриву опалювального сезону було відкрито кримінальне провадження, наразі ведеться розслідування. Про це повідомив віцепремʼєр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, у місті тривають ремонтні роботи для ліквідації аварій на тепломережах. На даний час з опаленням лише 1513 будинки.

"Без тепла залишаються 443 житлових будинків, з них 245 опалення не подавалось з початку опалювального сезону, а 198 тимчасово відключені для усунення втрат теплоносія", – додав Кулеба.

У місті продовжують роботу 66 ремонтних бригад, залучених зокрема і з інших міст та регіонів. Також працює штаб з ліквідації наслідків аварії на тепломережах.

Джерело: zn.ua

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