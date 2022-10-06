Зруйновані цілі під’їзди: росія завдала нового терористичного удару по Запоріжжю

У Запоріжжі росіяни били ракетами по об'єктах інфраструктури і житлових будинках, виникли пожежі, пише голова ОВА Олександр Старух.

За його словами, рф також чітко спрямувала ракети по цивільних. Рятувальники дістають людей із-під завалів. Точна кількість постраждалих наразі невідома.

Загалом по багатоповерхівках було завдано сім ударів, зруйновано цілі під'їзди, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.

Джерело: https://t.me/spravdi/18479

Фото: Андрій Єрмак

Новости портала «Весь Харьков»