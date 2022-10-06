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Зруйновані цілі під’їзди: росія завдала нового терористичного удару по Запоріжжю
У Запоріжжі росіяни били ракетами по об'єктах інфраструктури і житлових будинках, виникли пожежі, пише голова ОВА Олександр Старух.
За його словами, рф також чітко спрямувала ракети по цивільних. Рятувальники дістають людей із-під завалів. Точна кількість постраждалих наразі невідома.
Загалом по багатоповерхівках було завдано сім ударів, зруйновано цілі під'їзди, повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв.
Джерело: https://t.me/spravdi/18479
Фото: Андрій Єрмак