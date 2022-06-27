Зруйнований гараж та пошкоджена школа: подробиці нічного обстрілу Харкова

Щовечора в пабліках Бєлгорода радісно публікують відео запуску Іскандерів, а харків’яни за кілька хвилин починають рахувати вибухи у місті. Щоранку оцінюють масштаби руйнувань. Цієї ночі у місті обійшлося без жертв. Обстрілів зазнали два райони.

Євген Василенко, речник ДСНС Харківської області

В Київському районі ворожа ракета влучила на подвір’я житлового будинку, частково зруйновано дах, перекриття та конструктивні елементи. А також постраждали сусідні адміністративні та житлові будівлі. В адмінбудівлі дві кімнати було охоплено полум’ям. Площа 60 кв. метрів. Оперативно ліквідували, жертв та постраждалих немає.

На подвір’ї утворився кратер глибиною кілька метрів. Власник будинку Леонід приїхав розбирати завали. Каже – гараж відновленню не підлягає. Що в будинку – ще не бачив.

Леонід Задорожний, власник будинку

Гаража нет. Все балки посносило, в доме все окна… Пока добираемся, дверь не можем открыть. Железные ворота вылетели. Видите, что уроды делают. На днях только машинку забрали из гаража. Вообще чудом перевезли ее в другое место. Поставили на подземную парковку. И буквально через два дня … Машины уже б не было.

В Шевченківському районі снаряд влучив поряд зі школою. Людей всередині у той час не було, постраждалих немає. Працівник школи чекає на директора та скаржиться – нещодавно тут було зроблено ремонт.

Олександр, працівник школи

Тут пластик. Пластиковые окна. Ремонт делали перед этим и все старались сделать. Тут клумба у нас, мы ее называли евроклумба. Здесь все было очень красиво.

В школі, кажуть в ДСНС, обійшлося без серйозних руйнувань: уламками пошкоджено фасад та вікна.





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