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Зруйнований міст на фото - для росіян це був важливий логістичний об'єкт - ССпО

Зруйнований міст на фото - для росіян це був важливий логістичний обєкт - ССпО

Зруйнований міст на фото - результат роботи групи Руху опору ССпО ЗС України. Для росіян це був важливий логістичний об'єкт на шляху з окупованого Криму до Мелітополя. Саме через нього ворог регулярно перевозив залізницею техніку, боєприпаси із кримського півострова на материкову частину України - в райони поки що зайняті росіянами. Цей маршрут відігравав важливу роль для нарощування ворожих сил в напрямку Пологів, Токмака та Маріуполя.

Враховуючи наближеність мосту до Криму, потребу окупантів у цьому об'єкті, а також великі габарити конструкції, що важко піддаєтся ремонту у разі руйнування, було прийнято рішення про знищення об'єкта.

Після ретельного планування операції її вдало виконали бійці Руху опору Сил спеціальних операцій ЗС України.

Служба звязків з громадськістю Командування Сил спеціальних операцій ЗС України

Источник: facebook.com / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

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