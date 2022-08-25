Зруйновано 11 будинків, загинули домашні тварини: наслідки обстрілу Малої Данилівки

Напередодні внаслідок обстрілів території Дергачівської громади у селищі міського типу Мала Данилівка зруйновано 11 житлових будинків, паркани, пошкоджено три автомобілі, загинули домашні тварини.

За адресами виїжджала слідчо-оперативна група ВП №3 Харківського районного управління №3 ГУНП в Харківській області. Поліцейські провели огляди місць подій та зібрали речові докази.

Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости