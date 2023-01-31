Зруйновано три великі заводи у Харківській області

У Харківській області зруйновано три великі заводи, відновити їх поки що неможливо.

Перший з них – Балаклійський молокозавод. На підприємстві – великі пошкодження та руйнування через війну.

Другий – Балаклійський ремонтний завод, що входить до складу “Укроборонпрому”. На самому початку повномасштабного вторгнення РФ по ньому було завдано ракетних ударів; крім того, завод постраждав під час бойових дій. Після деокупації Балаклії стало відомо, що на цьому підприємстві дислокувалася російська техніка та солдати. Зараз територія заводу та навколо нього замінована та посипана касетними бомбами, перебувати там людям – небезпечно.

Третій завод – Балаклійський цементний, він також пошкоджений війною. Відновлювати це підприємство зараз, за ​​словами Литвинова, економічно невигідно. Виробництво цементу там проходило за “мокрою технологією”, яка потребує великого споживання газу. Хоча цемент, що випускається, і був якісним, але його виробництво – дуже енергоємне. Можна перейти на іншу технологію виробництва, але це складно та не швидко. Можливо, згодом керівництво цемзаводу розробить алгоритм дій щодо розвитку чи збереження підприємства.

Водночас ведеться активне відновлення філії “Хенкель Баутехнік (Україна)” – заводу з виробництва будсумішей та фарби. Він не зруйнований повністю, проте на цьому підприємстві пошкоджено основні елементи, вузли обладнання та електроніка, яка відповідає за виробничий процес. Керівник заводу знаходиться на підприємстві, колектив повернувся, вже два місяці триває відновлення. Сприятливий прогноз – поновлення роботи тут протягом півроку. На цьому заводі до війни вироблялося близько 15-20% продукції всіх філій компанії в Україні.

Стабільно працює і “Шебелінкагазвидобування”: хоч видобуток трохи скоротився, але він постійно триває. Щодо підприємства з переробки нафти, газу та газового конденсату, розташованого в Андріївці, то воно потрапило під удар наприкінці минулого року.

Харківська область перед війною була великим донором держбюджету. Незважаючи на військові дії, регіон продовжує виконувати фінансовий план, хоча ситуація із виконанням бюджету в окремих громадах суттєво відрізняється. Загалом у галузі, за інформацією Синегубова, не працює близько 70% приватних підприємств.

На початку нового року у Мерефі Харківської області ракетними ударами було знищено нафтопереробний завод. У січні підприємство готувалося до видачі зразків своєї продукції, а тепер це неможливо, як і швидке відновлення заводу.

Як повідомляє Status QUO про це в інтерв’ю МГ “Об’єктив” розповів екс-мер Балаклії, народний депутат Олександр Литвинов.

Агентство Телевидения Новости