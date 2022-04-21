ЗСУ: "імітацію референдуму" про створення "ХНР" призначили на 27 квітня

Оперативне командування "Південь" української армії стверджує у вечірньому зведенні за середу, що російська окупаційна влада призначила день "референдуму" про створення т.зв. "Херсонської народної республіки" на 27 квітня.

"На Херсонщині окупанти активізували підготовку до референдуму. Дату імітації народного волевиявлення перенесли на 27 квітня. Намагаючись прискорити легітимізацію окупаційної влади, як завжди, нехтують усіма законами та нормами. Те, що референдум призначений на середину тижня, під час волевиявлення місцевого населення загарбників не цікавить, у заготовленому сценарії – відомий результат”, – коментує оперативне командування “Південь”.

Источник: bbc.com

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