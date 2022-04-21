ЗСУ на Донбасі знищили 17 одиниць ворожої техніки і склад з боєприпасами

На Донбасі військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил успішно відбили 9 атак ворога і знищили ворожу техніку, а також склад з боєприпасами.

Джерело: Операція об'єднаних сил у Facebook

Дослівно: "Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам".

Деталі: Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, 2 одиниці спеціальної інженерної, 2 одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Источник: pravda.com.ua

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