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ЗСУ потопили баржу з росіянами на Херсонщині – ОК "Південь"

ЗСУ потопили баржу з росіянами на Херсонщині – ОК Південь

Збройні сили України знищили баржу з росіянами та технікою ворога на Херсонщині, ремонт Каховського моста неможливий через вогневий контроль з боку українських захисників.

Джерело: Оперативне командування "Південь" в Facebook

Дослівно: "При спробі ворога налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, знищено баржу з окупантами та бойовою технікою на борту. Вогневий контроль Каховського мосту не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи".

Деталі: В ОК "Південь" додали, що ЗСУ також ліквідували 30 окупантів та 2 бойові машині піхоти. В Бериславському районі знищено склад з боєприпасами росіян.

Нагадаємо: Раніше в ОК "Південь" повідомили, що усі стратегічні мости на Херсонщині непридатні для проїзду важкої техніки, також сили оборони Півдня вже знищили три понтонні переправи ворога.

Джерело: pravda.com.ua

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