ЗСУ так активно знищують російську техніку, що окремі підрозділи окупантів перетворилися на «лісапедні батальйони» (АУДІО)
І від мотострілецьких бригад росіян не залишається жодного натяку – тільки танки, що не їдуть і не стріляють.
Про це говорять самі загарбники, чиї розмови вдалося перехопити СБУ.
«У нас техники нету. Вообще нету… Вон один танк стоит и все. Но он, короче, знаешь как – он не может стрелять. А один где-то здесь в другой посадке стоит – он не может ездить», – розповідає батькові контрактник однієї з Бєлгородських мотострілкових бригад, яка зараз намагається втриматися під Лиманом на Донеччині.
Батько намагається іронізувати: «Вот, пожалуйста, мотострелковая: мото – на лисапедах или на самокатах?» Та син у такому стані від ситуації на фронті і втрат, що навіть не реагує на кепкування.
Так, ЗСУ – профі зі скорочення «другої армії» світу. Тож окупантам не довго залишилося відсиджуватися в лісопосадках і розбитих танках.
Аби не стати «вантажем 200» в Україні, російські військові можуть зателефонувати на «гарячу лінію життя». За телефонами +380665803498 та +380931192984 можна дізнатися як здатися в полон і врятуватися.
Звертаємося до українців: діліться цими номерами зі своїми знайомими та родичами в росії. Це – теж внесок у нашу спільну ПЕРЕМОГУ.
Джерело: ssu.gov.ua