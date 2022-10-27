ЗСУ так активно знищують російську техніку, що окремі підрозділи окупантів перетворилися на «лісапедні батальйони» (АУДІО)

І від мотострілецьких бригад росіян не залишається жодного натяку – тільки танки, що не їдуть і не стріляють.

Про це говорять самі загарбники, чиї розмови вдалося перехопити СБУ.

«У нас техники нету. Вообще нету… Вон один танк стоит и все. Но он, короче, знаешь как – он не может стрелять. А один где-то здесь в другой посадке стоит – он не может ездить», – розповідає батькові контрактник однієї з Бєлгородських мотострілкових бригад, яка зараз намагається втриматися під Лиманом на Донеччині.

Батько намагається іронізувати: «Вот, пожалуйста, мотострелковая: мото – на лисапедах или на самокатах?» Та син у такому стані від ситуації на фронті і втрат, що навіть не реагує на кепкування.

Так, ЗСУ – профі зі скорочення «другої армії» світу. Тож окупантам не довго залишилося відсиджуватися в лісопосадках і розбитих танках.

Аби не стати «вантажем 200» в Україні, російські військові можуть зателефонувати на «гарячу лінію життя». За телефонами +380665803498 та +380931192984 можна дізнатися як здатися в полон і врятуватися.

Звертаємося до українців: діліться цими номерами зі своїми знайомими та родичами в росії. Це – теж внесок у нашу спільну ПЕРЕМОГУ.

Джерело: ssu.gov.ua

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